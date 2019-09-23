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Свердловская область заняла 43 место в рейтинге регионов по темпам роста зарплаты

23 сентябрь 2019 (10:37)

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2019. Свердловская область заняла 43 место в рейтинге регионов РФ по темпам роста зарплаты в I полугодии 2019 года. Об этом говорится в исследовании РИА «Рейтинг».

Зарплата жителей Среднего Урала в январе-июне 2019 года выросла на 6,7% (до 34 тыс. 672 руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В среднем по России средняя зарплата выросла 7,1% и составила 40 тыс. 203 руб.

Первые позиции в рейтинге заняли Костромская область (плюс 14,7%), Тыва (плюс 12,4%), Магаданская область (плюс 11,6%), Севастополь (плюс 10,9%) и Сахалинская область (плюс 10,7%).

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