Свердловчане откажутся от строительства частных домов

По данным Свердловскстата, объемы строительства индивидуального жилья в Свердловской области по итогам 2018 года сократились на 3,6%. За первые 7 месяцев 2019 года показатель снизился еще на 1,4% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Пока эта динамика практически не отличается от рынка многоквартирного жилья Среднего Урала. Однако в ближайшие годы ситуация может кардинально измениться.Напомним, что в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» к концу 2024 года в Свердловской области должны построить 3 млн 248 тыс. кв. м. Это на 56% выше, чем в прошлом году, когда в регионе ввели 2 млн 076 млн кв. м.Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков рассказал, что в национальном проекте ничего не говорится про развития сферы ИЖС.«Если посмотреть на заложенные в нацпроекты цифры, то становится очевидно, что основной упор государство делает на многоквартирное жилье и ипотеку. То есть усилия российских властей сконцентрированы на крупных российских городах. Индивидуальное строительство все-таки больше распространено в малых и средних муниципалитетах. Сейчас эти города рискуют недополучить инвестиции в свою инфраструктуру. Учитывая расставленные приоритеты и ограниченные возможности бюджета, можно ожидать, что основные финансовые ресурсы государство направит в крупные города для роста объемов многоэтажного строительства. В этом случае потенциал рынка ИЖС на всех остальных территориях будет не использован», — полагает М. Хорьков.Проблемы с качеством инфраструктуры могут привести к серьезному провалу в индивидуальном строительстве. Многие граждане не смогут подобрать участок с необходимой инженерной инфраструктурой. Уже сейчас дефицит качественной земли сдерживает развитие этого рынка. Разнобой в организации инфраструктуры вызывает переплату граждан за индивидуальные подключения, а также повышает риски последующего сноса объекта из-за нарушения различных градостроительных норм в процессе строительства.Также аналитики отмечают недоступность ипотечного кредитования для ИЖС. У многих российских банков есть профильные программы, однако по факту они не востребованы. Ставки, как правило, на 2-4% выше, чем по кредитам для приобретения многоквартирного жилья. Это связано с отсутствием ликвидного залога. Кроме того, все государственные программы по субсидированию ипотечной ставки также ориентированы на многоквартирное жилье. В этой ситуации объем ипотеки на ИЖС сегодня, по данным Минстроя, составляет всего 1% от общей выдачи.Соответственно, дальнейшее снижение ипотечных ставок в РФ должно привести к росту доли многоквартирного строительства. Многие граждане, которые теоретически могли бы построить частный дом, возьмут кредит для приобретения квартиры в многоэтажке.Между тем, как отмечает независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов, у большинства граждан просто нет собственных средств для того, чтобы построить частный дом за собственные, а не за заемные средства.«Затраты физлиц на стройку, как правило, являются индикатором текущей экономической ситуации. Люди начинают вкладывать деньги в ИСЖ, когда им это позволяют сделать доходы, и когда с оптимизмом смотрят в будущее», — считает Григорий Вахитов.Дальнейшее снижение реальных доходов может ускорить процесс смещения спроса в пользу многоквартирных домов. В ближайшие годы доля индивидуального жилья в общем объеме строительства должна заметно сократиться. Сейчас этот показатель в Свердловской области составляет 61%. То есть из 100 сданных в эксплуатацию квадратных метров 61 кв. м. приходится на ИЖС, 39 кв. м. — на многоквартирное жилье.