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Качество воздуха в зоне деятельности Курьинского подразделения компании «ФОРЭС» соответствует установленным нормам
17 сентябрь 2019 (13:41)
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2019. Курьинское подразделение ООО «ФОРЭС» продолжает реализацию программы экологического мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Качество атмосферного воздуха в селе Курьи в зоне возможного влияния местного подразделения компании «ФОРЭС» минувшим летом соответствовало установленным нормативам. Это подтверждают официальные протоколы Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по УрФО, полученные предприятием в начале сентября», — говорится в сообщении.
Отметим, что пробы воздуха на содержание пыли в июне, июле и августе отбирались на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) Курьинского подразделения ООО «ФОРЭС» и в ближайшей к нему жилой зоне села Курьи.
«Результаты исследований отобранных проб показали: максимальные разовые концентрации неорганической пыли в контрольные дни были в 5-10 раз ниже допустимых значений гигиенических норм воздействия», — сообщили в пресс-службе компании «ФОРЭС».
Ранее другая аккредитованная лаборатория также подтвердила эффективность работы газоочистных установок подразделения, взяв пробы воздуха в июле и августе.
«Качество атмосферного воздуха в селе Курьи в зоне возможного влияния местного подразделения компании «ФОРЭС» минувшим летом соответствовало установленным нормативам. Это подтверждают официальные протоколы Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по УрФО, полученные предприятием в начале сентября», — говорится в сообщении.
Отметим, что пробы воздуха на содержание пыли в июне, июле и августе отбирались на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) Курьинского подразделения ООО «ФОРЭС» и в ближайшей к нему жилой зоне села Курьи.
«Результаты исследований отобранных проб показали: максимальные разовые концентрации неорганической пыли в контрольные дни были в 5-10 раз ниже допустимых значений гигиенических норм воздействия», — сообщили в пресс-службе компании «ФОРЭС».
Ранее другая аккредитованная лаборатория также подтвердила эффективность работы газоочистных установок подразделения, взяв пробы воздуха в июле и августе.
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