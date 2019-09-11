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ММК продолжает реализацию проекта по роботизации бизнес-процессов

УрБК, Магнитогорск, 11.09.2019. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) продолжается реализация проекта по роботизации бизнес-процессов, сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



ООО «ММК-Информсервис» (организация Группы ПАО «ММК») заключило генеральное соглашение о партнерстве с компанией UiPath, мировым лидером среди производителей платформ программной роботизации RPA.



Как отмечают представители ММК, партнерство позволит повысить эффективность масштабного проекта по роботизации бизнес-процессов за счет снижения стоимости используемого программного обеспечения, а также перенять опыт и знания в области применения технологии RPA другими компаниями-партнерами UiPath, среди которых Deloitte, Oracle, Microsoft, IBM и другие.



«Для координации деятельности по внедрению технологии программной роботизации в июле 2018 года в ООО «ММК-Информсервис» был создан Центр компетенций RPA и инноваций. В настоящее время десятки программных роботов уже успешно функционируют в Группе ММК», — говорится в сообщении.



По словам директора ООО «ММК-Информсервис» Вадима Феоктистова, мировой опыт роботизации с применением технологии RPA показывает высокую эффективность этого инструмента на пути цифровой трансформации бизнеса — процесса, лежащего в основе реализации комплексной стратегической инициативы ММК «Индустрия 4.0».



UiPath — признанный лидер среди компаний-поставщиков решений программной роботизации RPA. Разработкой платформы RPA в компании заняты 2,5 тыс. сотрудников в 53 офисах в 20 странах, в том числе России, США, Индии, Китае, Японии, Германии, Франции и Британии.

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