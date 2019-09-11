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Счетная палата РФ выявила нарушения при исполнении бюджета на 426 млрд рублей





При этом больший объем составили нарушения из-за неправильного отражения в учете фактов хозяйственной жизни (308 млрд). Далее идут нарушения при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению госучреждениями (73,6 млрд руб.), при осуществлении госзакупок (18,7 млрд руб.), из-за использования средств федерального бюджета без достижения социально-экономического результата (9,1 млрд руб.). Иные нарушения составили 16,4 млрд руб.



Также отмечается, что объем неисполненных назначений при реализации госпрограмм (открытая часть) составил 400,4 млрд руб. При этом на первое января на низком уровне (менее 90%) исполнены расходы (открытая часть) по десяти госпрограммам.



В результате 14 должностных лиц привлечены к административной ответственности по представлениям Счетной палаты, десять обращений направлены в Генпрокуратуру, два обращения в Следственный комитет и два — в ФСБ, возбуждено одно уголовное дело. УрБК, Москва, 11.09.2019. Счетная палата РФ выявила нарушения при исполнении бюджета 2018 года на 426 млрд руб., что на 22,1% (на 121,1 млрд руб.) меньше уровня предыдущего года. Об этом сообщается в отчете ведомства.При этом больший объем составили нарушения из-за неправильного отражения в учете фактов хозяйственной жизни (308 млрд). Далее идут нарушения при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению госучреждениями (73,6 млрд руб.), при осуществлении госзакупок (18,7 млрд руб.), из-за использования средств федерального бюджета без достижения социально-экономического результата (9,1 млрд руб.). Иные нарушения составили 16,4 млрд руб.Также отмечается, что объем неисполненных назначений при реализации госпрограмм (открытая часть) составил 400,4 млрд руб. При этом на первое января на низком уровне (менее 90%) исполнены расходы (открытая часть) по десяти госпрограммам.В результате 14 должностных лиц привлечены к административной ответственности по представлениям Счетной палаты, десять обращений направлены в Генпрокуратуру, два обращения в Следственный комитет и два — в ФСБ, возбуждено одно уголовное дело.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">11 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:21</span><br /><strong>Счетная палата РФ выявила нарушения при исполнении бюджета на 426 млрд рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 11.09.2019. Счетная палата РФ выявила нарушения при исполнении бюджета 2018 года на 426 млрд руб., что на 22,1% (на 121,1 млрд руб.) меньше уровня предыдущего года. Об этом сообщается в </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089809-schetnaya-palata-rf-vyyavila-narusheniya-pri-ispolnenii-byudzheta-na-426-mlrd-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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