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Импорт легковых автомобилей в Россию с начала года увеличился на 5,4%
10 сентябрь 2019 (17:01)
УрБК, Москва, 10.09.2019. Импорт легковых машин в Россию с января по июль 2019 года вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 171,2 тыс. штук. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
В стоимостном выражении импорт легковых машин за семь месяцев 2019 года вырос на 12,8%, в годовом выражении — до 4,543 млрд долл. США. В июле этот показатель составил 724,1 млн долл. США, что на 10% больше июня.
Согласно статистике ФТС, импорт грузовиков за расчетный период вырос на 23,7%, до 16,2 тыс. штук в годовом выражении, в деньгах рост составил 0,9% — до 1,178 млрд долл. США. В июле ввоз грузовых машин снизился на 12,1% к июню и составил 2,5 тыс. единиц техники, в деньгах импорт в июле упал на 26,5% к июню — до 147,6 млн долл. США.
В стоимостном выражении импорт легковых машин за семь месяцев 2019 года вырос на 12,8%, в годовом выражении — до 4,543 млрд долл. США. В июле этот показатель составил 724,1 млн долл. США, что на 10% больше июня.
Согласно статистике ФТС, импорт грузовиков за расчетный период вырос на 23,7%, до 16,2 тыс. штук в годовом выражении, в деньгах рост составил 0,9% — до 1,178 млрд долл. США. В июле ввоз грузовых машин снизился на 12,1% к июню и составил 2,5 тыс. единиц техники, в деньгах импорт в июле упал на 26,5% к июню — до 147,6 млн долл. США.
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