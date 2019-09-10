Новости дня

Реальный эффективный курс рубля в августе снизился на 3,9%

УрБК, Москва, 10.09.2019. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в январе-августе 2019 года вырос на 4,5%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы ЦБ.



Реальный курс рубля к доллару США в августе снизился на 3,9% по сравнению с июлем, к евро — снизился на 3%.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">10 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:30</span><br /><strong>Реальный эффективный курс рубля в августе снизился на 3,9%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 10.09.2019. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в январе-августе 2019 года вырос на 4,5%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы ЦБ.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089773-realnyy-effektivnyy-kurs-rublya-v-avguste-snizilsya-na-39.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: