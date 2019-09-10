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Реальный эффективный курс рубля в августе снизился на 3,9%

10 сентябрь 2019 (11:30)

УрБК, Москва, 10.09.2019. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в январе-августе 2019 года вырос на 4,5%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы ЦБ.

Реальный курс рубля к доллару США в августе снизился на 3,9% по сравнению с июлем, к евро — снизился на 3%.

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