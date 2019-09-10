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Минпромторг предлагает повысить ставки утилизационного сбора на машины

УрБК, Москва, 10.09.2019. Минпромторг предлагает с 2020 года повысить ставки утилизационного сбора на машины. Соответствующие предложения министерство направило в правительство РФ, сообщает «Коммерсантъ».



Повышение ставок утильсбора, по оценкам Минпромторга, в среднем составит около 80%. При этом, возможно, в легковом сегменте — 110%. В таком случае минимальная индексация будет для машин с объемом двигателя меньше одного литра (около 46%), максимальная — с двигателем более 3,5 литра (145%).



Отмечается, что индексация сбора нужна для сохранения нагрузки на импорт автомобилей после сентябрьского снижения ввозных пошлин. Такая мера, как считают в Минпромторге, должна сохранить барьер для импорта на уровне 30% от стоимости, то есть на уровне исходной ставки пошлин.



Напомним, что утильсбор ввели в 2012 году. Сначала его платили только импортеры, но с 2014 года его формально распространили на весь рынок. В 2016 году сбор уже был проиндексирован на 65%, а в 2018 году еще в среднем на 15% (но по некоторым позициям до 90%).

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