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Площадь поврежденной растительности вблизи карьеров УГМК выросла вдвое





«Ситуация заметно ухудшается. На космических снимках четко видно, что площадь поврежденной растительности увеличилась вдвое только за последний год. В 2018 году было зафиксировано 156,5 гектара повреждённой растительности, а в 2019 году уже 330 гектаров», — говорится в сообщении.



Ранее специалисты заповедника «Денежкин камень» УрБК, Екатеринбург, 09.09.2019. Специалисты общественной организации «Живой Шемур» проанализировали спутниковые снимки территории, прилегающей к карьерам Шемурский, Ново-Шемурский и Тарньёрский (находятся под управлением УГМК) на севере Свердловской области. Об этом говорится на сайте организации.«Ситуация заметно ухудшается. На космических снимках четко видно, что площадь поврежденной растительности увеличилась вдвое только за последний год. В 2018 году было зафиксировано 156,5 гектара повреждённой растительности, а в 2019 году уже 330 гектаров», — говорится в сообщении.Ранее специалисты заповедника «Денежкин камень» обвинили ОАО «Святогор» (входит в состав УГМК) в сбросе отходов производства в протекающие через природоохранную территорию водные артерии, заявив о загрязнении нескольких уральских рек карьерами Северного медно-цинкового рудника: Шемур, Ново-Шемур и Тарньёр.

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