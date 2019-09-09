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Россиянам могут разрешить покупать алкоголь по мобильному приложению вместо паспорта
9 сентябрь 2019 (15:39)
УрБК, Москва, 09.09.2019. В России при покупке алкогольной или табачной продукции можно будет предъявить мобильное приложение вместо бумажного удостоверения личности в рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Максима Акимова.
По его словам, эксперимент будет распространен на услуги, где нет юридически значимых трансакций. Мобильное приложение, заменяющее бумажный паспорт, будет работать как оплата товаров и услуг с помощью технологии беспроводной передачи данных.
«При покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение. Мы поймем уровень попыток совершения мошенничества с использованием приложения, оценим его взламываемость», — пояснил Максим Акимов.
Как сообщил зампредседателя правительства, чтобы контролировать и блокировать продажу алкоголя людям с сильным алкогольным опьянением или находящимся за рулем, будут установлены считывающие устройства: либо тачскрины для считывания отпечатков, либо устройства с технологией распознавания лиц. Как он отметил, внедрить такие технологии законодательно очень непросто.
При этом Максим Акимов допустил, что системы слежения за состоянием водителя с помощью технологии распознавания лиц могут стать обязательными в России в течение нескольких лет.
«В паспорте будет два компонента: карта с чипом и приложение на мобильном устройстве. Важен не сам цифровой паспорт, а то, какие сервисы он будет обеспечивать, на какой уровень поднимет безопасность», — сказал он.
В ходе эксперимента люди сами смогут выбрать дизайн приложения и цветовую гамму, а также оценить удобство пользования и функционал.
Пилотный проект по выдаче первых электронных паспортов начнется в Москве с июля 2020 года, а выдача паспортов старого образца в РФ завершится в 2022 году.
По его словам, эксперимент будет распространен на услуги, где нет юридически значимых трансакций. Мобильное приложение, заменяющее бумажный паспорт, будет работать как оплата товаров и услуг с помощью технологии беспроводной передачи данных.
«При покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение. Мы поймем уровень попыток совершения мошенничества с использованием приложения, оценим его взламываемость», — пояснил Максим Акимов.
Как сообщил зампредседателя правительства, чтобы контролировать и блокировать продажу алкоголя людям с сильным алкогольным опьянением или находящимся за рулем, будут установлены считывающие устройства: либо тачскрины для считывания отпечатков, либо устройства с технологией распознавания лиц. Как он отметил, внедрить такие технологии законодательно очень непросто.
При этом Максим Акимов допустил, что системы слежения за состоянием водителя с помощью технологии распознавания лиц могут стать обязательными в России в течение нескольких лет.
«В паспорте будет два компонента: карта с чипом и приложение на мобильном устройстве. Важен не сам цифровой паспорт, а то, какие сервисы он будет обеспечивать, на какой уровень поднимет безопасность», — сказал он.
В ходе эксперимента люди сами смогут выбрать дизайн приложения и цветовую гамму, а также оценить удобство пользования и функционал.
Пилотный проект по выдаче первых электронных паспортов начнется в Москве с июля 2020 года, а выдача паспортов старого образца в РФ завершится в 2022 году.
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