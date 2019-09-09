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В Екатеринбурге закроют движение транспорта по переулку Трактористов и улице Чайковского

9 сентябрь 2019 (15:20)

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2019. В Екатеринбурге закроют движение транспорта по переулку Трактористов и улице Чайковского, сообщается на официальном портале города.

Отмечается, что ограничение движения связано со строительством инженерных сетей. Перекрытие пройдет в два этапа: с 10 сентября до 25 сентября — от дома № 13 до дома № 19 по переулку Трактористов; с 26 сентября до 10 октября — по улице Чайковского (от дома № 80 по улице Чайковского до переулка Трактористов).

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