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«Уральские авиалинии» открывают прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Владивостоком
9 сентябрь 2019 (14:08)
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2019. С 18 ноября авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Владивостоком, сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что открытие нового беспосадочного рейса стало возможным благодаря появлению в парке авиаперевозчика нового самолета Airbus A320neo, который может находиться в воздухе с полной загрузкой до 8 часов.
«Уральские авиалинии» — это единственная авиакомпания, которая предлагает пассажирам беспосадочный перелет из Екатеринбурга во Владивосток. Новый прямой рейс дополнит уже имеющиеся на маршруте три рейса в неделю, которые выполняются с промежуточной посадкой в Иркутске. Пассажиры будут экономить более двух часов времени, которые они ранее проводили в пути», — подчеркивает пресс-служба.
Полеты будут осуществляться раз в неделю по понедельникам: рейс U6-571 Екатеринбург — Владивосток 15.50 — 04.00 (время в пути — 7 ч 10 мин.), рейс U6-572 Владивосток — Екатеринбург 05.30 — 08.25 (вылеты с 25 ноября, 7 ч 55 мин.).
Отмечается, что открытие нового беспосадочного рейса стало возможным благодаря появлению в парке авиаперевозчика нового самолета Airbus A320neo, который может находиться в воздухе с полной загрузкой до 8 часов.
«Уральские авиалинии» — это единственная авиакомпания, которая предлагает пассажирам беспосадочный перелет из Екатеринбурга во Владивосток. Новый прямой рейс дополнит уже имеющиеся на маршруте три рейса в неделю, которые выполняются с промежуточной посадкой в Иркутске. Пассажиры будут экономить более двух часов времени, которые они ранее проводили в пути», — подчеркивает пресс-служба.
Полеты будут осуществляться раз в неделю по понедельникам: рейс U6-571 Екатеринбург — Владивосток 15.50 — 04.00 (время в пути — 7 ч 10 мин.), рейс U6-572 Владивосток — Екатеринбург 05.30 — 08.25 (вылеты с 25 ноября, 7 ч 55 мин.).
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