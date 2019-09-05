Денис Дьяконов: Владельцами ДелоКассы стали более 7 тыс. предпринимателей

Фотография предоставлена пресс-службой СКБ-банка

— Мы решили дать предпринимателям возможность подготовиться заранее: разработка ДелоКассы стартовала в октябре 2018 года, с ноября сервис тестировался в пилотном режиме, а в феврале 2019 года официально продукт был запущен. При этом основной пик выдач все равно случился в июне, непосредственно перед датой вступления закона в силу. С момента запуска онлайн-касс всего по России владельцами ДелоКассы стали свыше 7 тыс. предпринимателей.— Мы ориентировались прежде всего на индивидуального предпринимателя с двумя-тремя точками продаж. Для этой категории предпринимателей актуально перевести программный учет в облако, заранее продумать, какие им отчеты нужны, с какими задачами они сталкиваются, как заводят товары, что у них за торговые точки и как они работают.Удобна касса и для тех, кто работает на выезде: ДелоКассу можно использовать в любой торговой точке или же зарядить, как смартфон, и выдать курьеру для разъездов по городу. Касса принимает все виды карт и дружит с системой PayPass. Очень удобно, что она работает на привычной платформе Android и выходит в интернет через Wi-Fi или сим-карту.— Ключевые преимущества для клиента — это удобство и выгода. Концепция кассы от ДелоБанка отличается от других банков тем, что мы предлагаем сразу три сервиса в одном: расчетно-кассовое обслуживание, касса и эквайринг одновременно. Таким образом, клиент имеет единую точку входа. Это удобно: служба заботы о клиентах ДелоБанка видит все возникающие проблемы и оперативно помогает их решить.Конечно, для каждого предпринимателя важна в первую очередь стоимость. ДелоБанк предлагает два варианта эквайрингового обслуживания — один для тех, кто готов самостоятельно зарегистрировать кассу, а второй — для очень занятых бизнесменов — это касса под ключ с фискальным накопителем. Первый вариант включает один терминал с полным программным обеспечением, он обойдется всего в 500 руб. в месяц. Во втором варианте мы предлагаем устройство с договором с оператором фискальных данных (ОФД), с возможностью выпуска электронной подписи и регистрацией в ФНС. Его стоимость составляет 1 тыс. 700 руб. в месяц.Кроме того, ДелоКасса — это очень удобный сервис для ведения бизнеса. Она позволяет контролировать товарные остатки и продажи, проводит транзакции и отбивает чеки. В ДелоКассе можно создать ценники, скидки, каталог товаров и даже сделать их фото прямо на сам девайс. Смарт-касса подводит итоги каждой смены и автоматически формирует отчет по заказам и покупкам. Вся информация также доступна в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении — можно контролировать работу сотрудников удаленно и каждый день отслеживать продажи.— На рынке представлены три вида контрольно-кассовой техники, которые может установить предприниматель: модернизированное кнопочное оборудование, смарт-кассы на базе ОС Android и чекопечатающие устройства без экрана и кнопок, которые подключаются к рабочему месту кассира.Последнее решение в основном используют крупные торговые сети. Емкость рынка в целом — в районе 3,5 млн устройств: 1,5 млн — чекопечатающие устройства для крупного ритейла, оставшиеся 2 млн — кнопочные и смарт-кассы. Доля кнопочных касс последовательно сокращается, но пока превалирует.Главная добавленная ценность продукта — не в самой смарт-кассе, а в учетной системе, которая на ней установлена. Учетные системы рассчитаны на разные типы бизнеса. Всего производителей учетных систем на рынке около двух десятков, ориентированы на микробизнес примерно половина из них.Продуктовых предложений намного больше, потому что многие компании работают по системе «уайт лэйбл» — покупают решение у поставщика и продают его под своим брендом. Они не разрабатывают решение сами, поэтому здесь нужно оценивать предложение головного разработчика.Ни один банк не занимается разработкой решения в таком виде, как ДелоБанк. Мы создали интегрированное решение, когда касса предоставляется вместе с эквайрингом, и все это, в том числе оборудование, предоставляется одним банком.Мы предоставляем смарт-кассу в пользование бесплатно в комплекте с эквайрингом, но добавили к эквайрингу свою учетную систему и превратили эквайринговый терминал в кассовый. Так мы сократили количество конкурентов, потому что ни один банк не занимается разработкой учетной системы. Благодаря универсальному оборудованию мы имеем возможность снижать издержки на поддержку и предлагать лучшую цену.— Подключить ДелоКассу несложно, для этого нужно открыть расчетный счет в ДелоБанке (если его еще нет). После оформления доступа в личный кабинет подается заявка на кассу. Далее курьер доставит терминал по нужному адресу, останется только определиться с тарифом.— С начала лета количество клиентов, у которых подключена ДелоКасса, стремительно растет. Для каждого из них важны стабильность работы и простота сервиса. В процессе работы возникает немало вопросов: когда будет зачислен платеж, как открыть или закрыть смену и многие другие. Именно единая точка входа, единое окно дают клиентам ДелоБанка возможность оперативно получить ответы на все вопросы и уделить максимум времени развитию своего дела.