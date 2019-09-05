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СКБ-банк одним из первых в России тестирует сервис оплаты покупки через QR-код
5 сентябрь 2019 (09:01)
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2019. СКБ-банк одним из первых в России тестирует сервис оплаты покупки через QR-код. Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.
Возможность оплаты покупки через QR-код реализована в рамках Системы быстрых платежей (СБП). C 30 августа 2019 года СКБ-банк запустил услугу в опытную эксплуатацию.
«Сегодня СКБ-банк стоит у истоков создания в России новой финансовой экосистемы и постоянно внедряет современные прорывные технологии. Сервис оплаты покупки через QR-код уже разработан СКБ-банком, прошел все официальные тесты в НСПК и запущен в опытную эксплуатацию для клиентов банка», — говорится в сообщении.
По словам директора дизайн-офиса СКБ-банка Виталия Копысова, эквайринг, как сервис для оплаты товара через QR-код, будет доступен для клиентов ДелоБанка, онлайн-банка для предпринимателей.
«И, конечно, всем клиентам будет доступна оплата по QR-коду в онлайн-банке для физических лиц СКБ-банка. Новая версия кассы с возможностью оплаты через QR-код уже установлена в офисе банка в Екатеринбурге, а первыми участниками опытной эксплуатации стал ограниченный круг клиентов», — отметил Виталий Копысов.
Пользоваться новым сервисом очень просто: достаточно скачать на смартфон приложение СКБ-банка и иметь доступ в интернет в момент совершения покупки. Оплатить покупку через QR-код можно будет в несколько кликов: покупатель заходит в мобильное приложение, выбирает в меню пункт «Перевести», затем опцию «Оплата по QR-коду», наводит камеру телефона на QR-код нужного товара и подтверждает перевод. Готово! QR-код может быть любым: динамическим (генерируется на кассе) или статическим (распечатан на ценнике или на табличке рядом с товаром).
«Сервис оплаты по QR-коду очень удобен для покупателя. Можно оплатить покупку смартфоном и не носить банковскую карту с собой. Для физического лица эта услуга совершенно бесплатна, как и при привычной оплате картой». Для юридических лиц — держателей ДелоКассы — эти платежи будут значительно дешевле, чем стандартный эквайринг. В среднем комиссия за эквайринг обходится предпринимателю в 1,8-2,2% от суммы платежа, а за транзакцию по СБП — всего 0,2-0,7%», — сообщил руководитель направлений онлайн-касс и эквайринга ДелоБанка Денис Дьяконов.
В ближайшее время сервис оплаты покупок по QR-кодам будет доступен всем клиентам СКБ-банка.
Возможность оплаты покупки через QR-код реализована в рамках Системы быстрых платежей (СБП). C 30 августа 2019 года СКБ-банк запустил услугу в опытную эксплуатацию.
«Сегодня СКБ-банк стоит у истоков создания в России новой финансовой экосистемы и постоянно внедряет современные прорывные технологии. Сервис оплаты покупки через QR-код уже разработан СКБ-банком, прошел все официальные тесты в НСПК и запущен в опытную эксплуатацию для клиентов банка», — говорится в сообщении.
По словам директора дизайн-офиса СКБ-банка Виталия Копысова, эквайринг, как сервис для оплаты товара через QR-код, будет доступен для клиентов ДелоБанка, онлайн-банка для предпринимателей.
«И, конечно, всем клиентам будет доступна оплата по QR-коду в онлайн-банке для физических лиц СКБ-банка. Новая версия кассы с возможностью оплаты через QR-код уже установлена в офисе банка в Екатеринбурге, а первыми участниками опытной эксплуатации стал ограниченный круг клиентов», — отметил Виталий Копысов.
Пользоваться новым сервисом очень просто: достаточно скачать на смартфон приложение СКБ-банка и иметь доступ в интернет в момент совершения покупки. Оплатить покупку через QR-код можно будет в несколько кликов: покупатель заходит в мобильное приложение, выбирает в меню пункт «Перевести», затем опцию «Оплата по QR-коду», наводит камеру телефона на QR-код нужного товара и подтверждает перевод. Готово! QR-код может быть любым: динамическим (генерируется на кассе) или статическим (распечатан на ценнике или на табличке рядом с товаром).
«Сервис оплаты по QR-коду очень удобен для покупателя. Можно оплатить покупку смартфоном и не носить банковскую карту с собой. Для физического лица эта услуга совершенно бесплатна, как и при привычной оплате картой». Для юридических лиц — держателей ДелоКассы — эти платежи будут значительно дешевле, чем стандартный эквайринг. В среднем комиссия за эквайринг обходится предпринимателю в 1,8-2,2% от суммы платежа, а за транзакцию по СБП — всего 0,2-0,7%», — сообщил руководитель направлений онлайн-касс и эквайринга ДелоБанка Денис Дьяконов.
В ближайшее время сервис оплаты покупок по QR-кодам будет доступен всем клиентам СКБ-банка.
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