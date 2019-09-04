Очки под прицелом кризиса

В Екатеринбурге продажи на рынке медицинской оптики не смогли восстановиться, упав после кризиса 2014 года. Опрошенные УрБК участники рынка отмечают, что за пять лет продажи упали вплоть до 30% вслед за повышением цен на импортное сырье и оборудование для изготовления очков, а также из-за снижения покупательной способности клиентов. Следствием этого может стать сокращение числа небольших салонов оптики. Теперь угрозу малому бизнесу несет не только нестабильность рубля, но и распространение крупных федеральных сетей оптики.Участники рынка констатируют, что с 2014 года комплектующие и оборудование для изготовления очков значительно выросли в цене.«Так как у нас заводов по изготовлению оправ и линз для очков в России нет, мы покупаем данный расходный материал у крупных иностранных партнеров. Соответственно, напрямую зависим от курса валют. Как только поднимается курс, мы дороже закупаем материалы», — сообщила директор салонов оптики «Рита Спарк» и «Зеркальный» Наталья Малашенко.Владелец же салона «Оптика на Луначарского» Светлана Ваганова отмечает, что оправы и линзы для очков подорожали в среднем на 20-30% за последние годы.«Только в 2019 году стоимость сильно не менялась (во всяком случае, не до того уровня, чтобы это отразилось на стоимости товара). Но исключение составляют контактные линзы, которые за последний год выросли в цене на 10%», — сообщила Светлана Ваганова.Между тем, по сравнению с мартом 2015 года, резкий перепад цен завершился, стоимость оправ и стекол стабилизировалась. В тот период, как сообщала тогда корреспонденту УрБК директор сети салонов «Наша оптика» Лариса Досик, поставщики китайских и европейских оправ увеличили цены на 100%, а на китайские очковые линзы входная стоимость выросла на 70%.Тем не менее цены на импорт не могут вернуться к докризисному уровню, и их колебания пропорционально сказываются на цене готового продукта для потребителя.Выросли цены и на оборудование для изготовления очков. Впрочем, траты на оборудование — практически единоразовое долгосрочное вложение средств. Но те, кому приходилось его менять, все же ощутили на себе резкий скачок цен.«Мы в этом году заменили станок по изготовлению очков (он приобретался 9 лет назад, и пришло время его заменить), его стоимость выросла почти в два раза», — рассказала Наталья Малашенко.В результате бизнес был вынужден поднять цены на готовую продукцию. В то же время покупательная способность населения падала. По оценкам участников рынка, число проданных очков в некоторых салонах снизилось до 30%. При этом выручка осталась примерно на прежнем уровне, а в более крупных сетях указывают на ее стабильный рост.«Покупательная способность падает, и у нас тоже не так хорошо все. Но выручка осталась примерно та же, возможно, чуть меньше. Это произошло за счет того, что цены стали выше, а количество заказов — меньше», — отмечает Светлана Ваганова.«Те, у кого имеются средства, и сейчас готовы платить. Причем это зависит от района: на Сортировке более бюджетные заказы, на Ботанике и улице 8 Марта выше средний чек. В целом же средний чек остался на том же уровне, что и в прошлом году», — считает Наталья Малашенко.Управляющая сетью салонов оптики «Очкофф» Елена Вершинина сообщила, что ежегодно выручка сети прирастает примерно на 13%.«В 2013 году у нас было пять салонов, а сейчас девять. Выводы соответствующие. Но кризис чувствуется: по среднему чеку, по отзывчивости людей — население очень напряженное, люди требуют к себе больше внимания. Хотя наша страна всегда в микрокризисах. Надо просто успевать подстраиваться под рынок. Если ты выпал из ритма технологий, соцсетей, ты выпал из обоймы», — уточнила она.При этом Вершинина отмечает, что продажи лучше идут в более низком ценовом сегменте (до 5 тыс. руб.) и высоком (от 20 тыс. руб.), а так называемый «средний класс» практически исчез.«За последние два года очень чувствуется четкое разделение на «бедных» и «богатых». Среднее звено, которое было еще даже два-три года назад, вымылось. Сейчас есть «дешевые» заказы и «богатые». Мы успеваем это все отследить и подстроиться», — сказала Елена Вершинина.Кроме того, по словам участников рынка, параллельно с низкой покупательной способностью растет число точек продажи готовых очков, в том числе нелегальных.«У народа нет денег. Город заполонили нелегальные уличные торговцы, продающие очки сомнительного качества за низкую цену (они в каждом углу, в каждом подземном переходе). У них, видимо, бизнес идет. Мы платим налоги, а они ничего не платят. То есть мы уступаем в конкурентной борьбе нелегальной торговле», — подчеркивает работница одного из салонов оптики.Также «утечка» клиентов идет в интернет-магазины, где цена товара ниже, чем в обычных салонах.«Различные ларьки, продажа готовых очков на улице — давняя проблема. Но сейчас все усугубилось тем, что больше стало продаж через интернет-магазины — все ищут бюджетные варианты. Но мы уже адаптировались. Клиенты, которым важно качество изготовленных очков и уровень оказания услуги по проверке зрения, все равно будут приходить в салоны», — сказала Наталья Малашенко.Управляющая сетью салонов «Очкофф» также считает, что в сложившейся ситуации необходимо делать ставку на качестве обслуживания в салонах.«Самое главное — успеть «поймать волну», быть в той нише, которой нет ни у кого, отличаться. Например, мы повышаем образование специалистов, вкладываемся в них: в прошлом году обучили двоих работников, в этом — троих», — отметила она, добавив, что также делает акцент на поставщиков и работе с ними, товаре.Опрошенные УрБК руководители салонов оптики отметили, что, несмотря на кризис, конкуренция в городе по-прежнему остается высокой и напряженной — большинство участников рынка после кризиса 2014 года «остались на плаву».«На рынке оптики конкуренция всегда была острым вопросом. В период кризиса выжили крупные «сетевики». Также выстояли в этой ситуации наисильнейшие — те, кто зарекомендовал себя, кто уже давно на рынке, у кого уже наработана клиентская база. Некоторым из тех, кто имеет по одному-два салона, пришлось закрыть свои точки. Мы же видим перспективу расширения, открытия новых салонов», — считает Наталья Малашенко.При этом опрошенные УрБК салоны оптики, имеющие только один офис, не согласны с тем, что в период кризиса выжили лишь сетевые салоны.«По крайней мере, рядом с нами конкуренция не сократилась и остается на высоком уровне», — считает Светлана Ваганова. С ней согласны и другие представители салонов оптики.«Люди держатся, но знаете, как? Меньше сервиса, меньше качества. Я даже вижу людей, которые сами несутся с заказами к мастеру, который находится на другом конце города, для изготовления одного-единственного заказа. Но я боюсь, что еще год-два, и их просто «смоет». Потому что те федеральные сети, которые к нам заходят, располагают очень большими деньгами («Счастливый взгляд», «ZEN оптика», «Линзмастер»)», — считает Елена Вершинина.Управляющая сетью салонов «Очкофф» Елена Вершинина считает, что ближайшие два года станут поворотными в развитии рынка оптики Екатеринбурга.«Сейчас на протяжении двух лет происходят очень сильные изменения в оптическом бизнесе. И в ближайшие два года этот рынок еще вздрогнет. В этот период мы четко поймем, кто останется на рынке. Думаю, что многие маленькие салоны закроются, многие сети оптики продадутся крупным сетям», — считает Елена Вершинина.По ее словам, некоторые салоны крупных федеральных сетей пока даже работают «в минус», пытаясь открыть как можно больше офисов и завоевать перспективный рынок оптики города.«У них задача, чтобы их было много. Это другие деньги, при которых люди могут позволить себе работать «в минус», но и открывать салон за салоном», — уточнила Вершинина.Таким образом, еще не успевший до конца «отойти» от кризисных колебаний рынок оптики Екатеринбурга в ближайшие годы может столкнуться с давлением крупных федеральных сетей. При этом небольшие салоны, которые и без того зависят от падающей покупательной способности населения и стоимости сырья, могут быть поставлены еще в более трудное положение.