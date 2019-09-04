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Очки под прицелом кризиса

4 сентябрь 2019 (12:59)

Очки под прицелом кризисаВ Екатеринбурге продажи на рынке медицинской оптики не смогли восстановиться, упав после кризиса 2014 года. Опрошенные УрБК участники рынка отмечают, что за пять лет продажи упали вплоть до 30% вслед за повышением цен на импортное сырье и оборудование для изготовления очков, а также из-за снижения покупательной способности клиентов. Следствием этого может стать сокращение числа небольших салонов оптики. Теперь угрозу малому бизнесу несет не только нестабильность рубля, но и распространение крупных федеральных сетей оптики.

Под давлением кризисных цен

Участники рынка констатируют, что с 2014 года комплектующие и оборудование для изготовления очков значительно выросли в цене.

«Так как у нас заводов по изготовлению оправ и линз для очков в России нет, мы покупаем данный расходный материал у крупных иностранных партнеров. Соответственно, напрямую зависим от курса валют. Как только поднимается курс, мы дороже закупаем материалы», — сообщила директор салонов оптики «Рита Спарк» и «Зеркальный» Наталья Малашенко.

Владелец же салона «Оптика на Луначарского» Светлана Ваганова отмечает, что оправы и линзы для очков подорожали в среднем на 20-30% за последние годы.

«Только в 2019 году стоимость сильно не менялась (во всяком случае, не до того уровня, чтобы это отразилось на стоимости товара). Но исключение составляют контактные линзы, которые за последний год выросли в цене на 10%», — сообщила Светлана Ваганова.

Между тем, по сравнению с мартом 2015 года, резкий перепад цен завершился, стоимость оправ и стекол стабилизировалась. В тот период, как сообщала тогда корреспонденту УрБК директор сети салонов «Наша оптика» Лариса Досик, поставщики китайских и европейских оправ увеличили цены на 100%, а на китайские очковые линзы входная стоимость выросла на 70%.

Тем не менее цены на импорт не могут вернуться к докризисному уровню, и их колебания пропорционально сказываются на цене готового продукта для потребителя.

Выросли цены и на оборудование для изготовления очков. Впрочем, траты на оборудование — практически единоразовое долгосрочное вложение средств. Но те, кому приходилось его менять, все же ощутили на себе резкий скачок цен.

«Мы в этом году заменили станок по изготовлению очков (он приобретался 9 лет назад, и пришло время его заменить), его стоимость выросла почти в два раза», — рассказала Наталья Малашенко.

Дорогие очки

В результате бизнес был вынужден поднять цены на готовую продукцию. В то же время покупательная способность населения падала. По оценкам участников рынка, число проданных очков в некоторых салонах снизилось до 30%. При этом выручка осталась примерно на прежнем уровне, а в более крупных сетях указывают на ее стабильный рост.

«Покупательная способность падает, и у нас тоже не так хорошо все. Но выручка осталась примерно та же, возможно, чуть меньше. Это произошло за счет того, что цены стали выше, а количество заказов — меньше», — отмечает Светлана Ваганова.

«Те, у кого имеются средства, и сейчас готовы платить. Причем это зависит от района: на Сортировке более бюджетные заказы, на Ботанике и улице 8 Марта выше средний чек. В целом же средний чек остался на том же уровне, что и в прошлом году», — считает Наталья Малашенко.

Управляющая сетью салонов оптики «Очкофф» Елена Вершинина сообщила, что ежегодно выручка сети прирастает примерно на 13%.

«В 2013 году у нас было пять салонов, а сейчас девять. Выводы соответствующие. Но кризис чувствуется: по среднему чеку, по отзывчивости людей — население очень напряженное, люди требуют к себе больше внимания. Хотя наша страна всегда в микрокризисах. Надо просто успевать подстраиваться под рынок. Если ты выпал из ритма технологий, соцсетей, ты выпал из обоймы», — уточнила она.

При этом Вершинина отмечает, что продажи лучше идут в более низком ценовом сегменте (до 5 тыс. руб.) и высоком (от 20 тыс. руб.), а так называемый «средний класс» практически исчез.

«За последние два года очень чувствуется четкое разделение на «бедных» и «богатых». Среднее звено, которое было еще даже два-три года назад, вымылось. Сейчас есть «дешевые» заказы и «богатые». Мы успеваем это все отследить и подстроиться», — сказала Елена Вершинина.

Кроме того, по словам участников рынка, параллельно с низкой покупательной способностью растет число точек продажи готовых очков, в том числе нелегальных.

«У народа нет денег. Город заполонили нелегальные уличные торговцы, продающие очки сомнительного качества за низкую цену (они в каждом углу, в каждом подземном переходе). У них, видимо, бизнес идет. Мы платим налоги, а они ничего не платят. То есть мы уступаем в конкурентной борьбе нелегальной торговле», — подчеркивает работница одного из салонов оптики.

Также «утечка» клиентов идет в интернет-магазины, где цена товара ниже, чем в обычных салонах.

«Различные ларьки, продажа готовых очков на улице — давняя проблема. Но сейчас все усугубилось тем, что больше стало продаж через интернет-магазины — все ищут бюджетные варианты. Но мы уже адаптировались. Клиенты, которым важно качество изготовленных очков и уровень оказания услуги по проверке зрения, все равно будут приходить в салоны», — сказала Наталья Малашенко.

Управляющая сетью салонов «Очкофф» также считает, что в сложившейся ситуации необходимо делать ставку на качестве обслуживания в салонах.

«Самое главное — успеть «поймать волну», быть в той нише, которой нет ни у кого, отличаться. Например, мы повышаем образование специалистов, вкладываемся в них: в прошлом году обучили двоих работников, в этом — троих», — отметила она, добавив, что также делает акцент на поставщиков и работе с ними, товаре.

Борьба за выживание

Опрошенные УрБК руководители салонов оптики отметили, что, несмотря на кризис, конкуренция в городе по-прежнему остается высокой и напряженной — большинство участников рынка после кризиса 2014 года «остались на плаву».

«На рынке оптики конкуренция всегда была острым вопросом. В период кризиса выжили крупные «сетевики». Также выстояли в этой ситуации наисильнейшие — те, кто зарекомендовал себя, кто уже давно на рынке, у кого уже наработана клиентская база. Некоторым из тех, кто имеет по одному-два салона, пришлось закрыть свои точки. Мы же видим перспективу расширения, открытия новых салонов», — считает Наталья Малашенко.

При этом опрошенные УрБК салоны оптики, имеющие только один офис, не согласны с тем, что в период кризиса выжили лишь сетевые салоны.

«По крайней мере, рядом с нами конкуренция не сократилась и остается на высоком уровне», — считает Светлана Ваганова. С ней согласны и другие представители салонов оптики.

«Люди держатся, но знаете, как? Меньше сервиса, меньше качества. Я даже вижу людей, которые сами несутся с заказами к мастеру, который находится на другом конце города, для изготовления одного-единственного заказа. Но я боюсь, что еще год-два, и их просто «смоет». Потому что те федеральные сети, которые к нам заходят, располагают очень большими деньгами («Счастливый взгляд», «ZEN оптика», «Линзмастер»)», — считает Елена Вершинина.

Перспектива «быть съеденным»

Управляющая сетью салонов «Очкофф» Елена Вершинина считает, что ближайшие два года станут поворотными в развитии рынка оптики Екатеринбурга.

«Сейчас на протяжении двух лет происходят очень сильные изменения в оптическом бизнесе. И в ближайшие два года этот рынок еще вздрогнет. В этот период мы четко поймем, кто останется на рынке. Думаю, что многие маленькие салоны закроются, многие сети оптики продадутся крупным сетям», — считает Елена Вершинина.

По ее словам, некоторые салоны крупных федеральных сетей пока даже работают «в минус», пытаясь открыть как можно больше офисов и завоевать перспективный рынок оптики города.

«У них задача, чтобы их было много. Это другие деньги, при которых люди могут позволить себе работать «в минус», но и открывать салон за салоном», — уточнила Вершинина.

Таким образом, еще не успевший до конца «отойти» от кризисных колебаний рынок оптики Екатеринбурга в ближайшие годы может столкнуться с давлением крупных федеральных сетей. При этом небольшие салоны, которые и без того зависят от падающей покупательной способности населения и стоимости сырья, могут быть поставлены еще в более трудное положение.

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