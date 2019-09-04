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В энергоцехе УГЭ ММК реализуется проект по организации учета затрат
4 сентябрь 2019 (11:25)
УрБК, Магнитогорск, 04.09.2019. В энергоцехе УГЭ ММК в рамках программы мероприятий по реализации стратегической инициативы руководства комбината «Персонализация управления ресурсами» продолжается реализация проекта по организации учета затрат на уровне микроМВЗ.
По сообщению пресс-службы ПАО «ММК», его цель — совершенствование учета расхода ресурсов, а также создание системы соревнования за эффективность их использования и, как следствие, снижение в целом затрат на производство продукции в пределах своего производственного участка.
«На начальном этапе реализации проекта было проведен анализ технологического процесса для определения «точек» контроля расхода материальных и трудовых ресурсов, разработана структура микроМВЗ, охватывающая все производственные участки цеха и включающая в себя 20 микроМВЗ, то есть, 20 сменных технологических бригад. Дополнительно определены «точки» установки дополнительных приборов учета энергоресурсов, не вошедших в программу реализации проекта микроМВЗ, и проанализирована возможность использования существующих приборов учета. Для таких узлов учета разработаны проекты, и в настоящее время выполняется их поэтапная реализация», — рассказал заместитель начальника энергоцеха УГЭ Василий Могильницкий.
Основная задача энергоцеха — подготовка и подача воды для охлаждения основного оборудования ККЦ, ЛПЦ-10, ЛПЦ-11, приготовление и подача деминерализованной и химически очищенной воды на ККЦ и ЛПЦ-11, система вентиляции и кондиционирования помещений на ККЦ. В технологическом цикле цеха наиболее затратной частью является электроэнергия, затраченная на работу насосных агрегатов. Среднее потребление составляет порядка 32,5 МВт в час. Кроме этого, потребляемыми энергоресурсами является техническая вода, сжатый воздух, пар, химически очищенная вода.
«На текущий момент, в рамках реализации проекта специалистами ООО «ОСК» цеха КИПиА выполняется монтаж полученного оборудования. Определены подрядные организации для выполнения строительно-монтажных работ по установке дополнительных приборов учета, начата процедура укомплектования необходимым оборудованием и материалами для установки дополнительных приборов учета энергоресурсов», — уточнил Василий Могильницкий.
Как сообщили представители ММК, главной задачей для успешной реализации проекта микроМВЗ является поставка в полном объеме и в требуемый срок оборудования и материалов, выполнение работ по монтажу приборов учета, ввод их в работу и подключение к автоматизированной системе учета энергоресурсов для возможности полноценного и корректного анализа результатов работы каждой технологической бригады.
Ввод в промышленную эксплуатацию системы организации учета затрат на уровне микроМВЗ в энергоцехе запланирован в IV квартале 2019 года.
По сообщению пресс-службы ПАО «ММК», его цель — совершенствование учета расхода ресурсов, а также создание системы соревнования за эффективность их использования и, как следствие, снижение в целом затрат на производство продукции в пределах своего производственного участка.
«На начальном этапе реализации проекта было проведен анализ технологического процесса для определения «точек» контроля расхода материальных и трудовых ресурсов, разработана структура микроМВЗ, охватывающая все производственные участки цеха и включающая в себя 20 микроМВЗ, то есть, 20 сменных технологических бригад. Дополнительно определены «точки» установки дополнительных приборов учета энергоресурсов, не вошедших в программу реализации проекта микроМВЗ, и проанализирована возможность использования существующих приборов учета. Для таких узлов учета разработаны проекты, и в настоящее время выполняется их поэтапная реализация», — рассказал заместитель начальника энергоцеха УГЭ Василий Могильницкий.
Основная задача энергоцеха — подготовка и подача воды для охлаждения основного оборудования ККЦ, ЛПЦ-10, ЛПЦ-11, приготовление и подача деминерализованной и химически очищенной воды на ККЦ и ЛПЦ-11, система вентиляции и кондиционирования помещений на ККЦ. В технологическом цикле цеха наиболее затратной частью является электроэнергия, затраченная на работу насосных агрегатов. Среднее потребление составляет порядка 32,5 МВт в час. Кроме этого, потребляемыми энергоресурсами является техническая вода, сжатый воздух, пар, химически очищенная вода.
«На текущий момент, в рамках реализации проекта специалистами ООО «ОСК» цеха КИПиА выполняется монтаж полученного оборудования. Определены подрядные организации для выполнения строительно-монтажных работ по установке дополнительных приборов учета, начата процедура укомплектования необходимым оборудованием и материалами для установки дополнительных приборов учета энергоресурсов», — уточнил Василий Могильницкий.
Как сообщили представители ММК, главной задачей для успешной реализации проекта микроМВЗ является поставка в полном объеме и в требуемый срок оборудования и материалов, выполнение работ по монтажу приборов учета, ввод их в работу и подключение к автоматизированной системе учета энергоресурсов для возможности полноценного и корректного анализа результатов работы каждой технологической бригады.
Ввод в промышленную эксплуатацию системы организации учета затрат на уровне микроМВЗ в энергоцехе запланирован в IV квартале 2019 года.
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