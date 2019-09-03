Новости дня

Приставы арестовали у завода в Кушвинском районе Audi Q7 за долги по зарплате перед рабочими

3 сентябрь 2019 (11:29)

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2019. Завод, расположенный в Кушвинском районе Свердловской области, задолжал своим 147 работникам заработную плату в размере порядка 6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП России.

«Судебные приставы ранее уже арестовывали двигатели и котельную организации, была погашена задолженность порядка 2 млн руб. В отношении предприятия введена процедура банкротства», — говорится в сообщении.

В собственности завода обнаружен автомобиль — Audi Q7, который ранее был в залоге у банка и не был замечен в использовании. Работники предприятия сообщили, что машина находится на территории завода.

Судебные приставы незамедлительно выехали в адрес должника и наложили арест на Audi Q7. Автомобиль оставлен на ответственное хранение должнику без права пользования.

Как уточнили в пресс-службе Управления, действия судебных приставов Кушвинского районного отдела побудили должника начать погашать задолженность по заработной плате.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: