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Приставы арестовали у завода в Кушвинском районе Audi Q7 за долги по зарплате перед рабочими
3 сентябрь 2019 (11:29)
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2019. Завод, расположенный в Кушвинском районе Свердловской области, задолжал своим 147 работникам заработную плату в размере порядка 6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП России.
«Судебные приставы ранее уже арестовывали двигатели и котельную организации, была погашена задолженность порядка 2 млн руб. В отношении предприятия введена процедура банкротства», — говорится в сообщении.
В собственности завода обнаружен автомобиль — Audi Q7, который ранее был в залоге у банка и не был замечен в использовании. Работники предприятия сообщили, что машина находится на территории завода.
Судебные приставы незамедлительно выехали в адрес должника и наложили арест на Audi Q7. Автомобиль оставлен на ответственное хранение должнику без права пользования.
Как уточнили в пресс-службе Управления, действия судебных приставов Кушвинского районного отдела побудили должника начать погашать задолженность по заработной плате.
«Судебные приставы ранее уже арестовывали двигатели и котельную организации, была погашена задолженность порядка 2 млн руб. В отношении предприятия введена процедура банкротства», — говорится в сообщении.
В собственности завода обнаружен автомобиль — Audi Q7, который ранее был в залоге у банка и не был замечен в использовании. Работники предприятия сообщили, что машина находится на территории завода.
Судебные приставы незамедлительно выехали в адрес должника и наложили арест на Audi Q7. Автомобиль оставлен на ответственное хранение должнику без права пользования.
Как уточнили в пресс-службе Управления, действия судебных приставов Кушвинского районного отдела побудили должника начать погашать задолженность по заработной плате.
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