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Сухоложское подразделение компании «ФОРЭС» открыло детскую площадку в поселке Фабрика

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2019. 30 августа Сухоложское подразделение ООО «ФОРЭС» открыло детскую площадку в поселке Фабрика, в строительство которой было вложено более 2 млн руб., сообщает пресс-служба компании.



Новую площадку оснастили детскими спортивными и игровыми комплексами, каруселью, турниками и додекаэдрами, садово-парковыми скамейками, песочным двориком и двумя качалками — «Вертолет» и «Квадроцикл».



Директор Сухоложского подразделения компании Александр Константинов отметил, что новая площадка — лишь один из благотворительных проектов, которые ООО «ФОРЭС» осуществляет в Сухом Логу. Среди остальных мероприятий он выделил оснащение городского стадиона «Олимпик» искусственным покрытием и реконструкцию Юбилейной площади.



Также, по его словам, два подразделения ООО «ФОРЭС» — Сухоложское и Курьинское, работающие в городском округе, продолжают поддерживать подшефные школы и детские сады, а также развитие детского спорта.

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