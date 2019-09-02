Новости дня

Сухоложское подразделение компании «ФОРЭС» открыло детскую площадку в поселке Фабрика

2 сентябрь 2019 (12:54)

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2019. 30 августа Сухоложское подразделение ООО «ФОРЭС» открыло детскую площадку в поселке Фабрика, в строительство которой было вложено более 2 млн руб., сообщает пресс-служба компании.

Новую площадку оснастили детскими спортивными и игровыми комплексами, каруселью, турниками и додекаэдрами, садово-парковыми скамейками, песочным двориком и двумя качалками — «Вертолет» и «Квадроцикл».

Директор Сухоложского подразделения компании Александр Константинов отметил, что новая площадка — лишь один из благотворительных проектов, которые ООО «ФОРЭС» осуществляет в Сухом Логу. Среди остальных мероприятий он выделил оснащение городского стадиона «Олимпик» искусственным покрытием и реконструкцию Юбилейной площади.

Также, по его словам, два подразделения ООО «ФОРЭС» — Сухоложское и Курьинское, работающие в городском округе, продолжают поддерживать подшефные школы и детские сады, а также развитие детского спорта.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: