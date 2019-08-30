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Управление капстроительства Первоуральска подозревают в воспрепятствовании предпринимательской деятельности

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2019. Управление капитального строительства Первоуральска подозревают в воспрепятствовании предпринимательской деятельности ООО «Фаворит-Климат» при исполнении муниципального контракта по строительству Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в поселке Билимбай. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В декабре 2017 года компания выиграла аукцион и заключила с учреждением муниципальный контракт на выполнение работ стоимостью свыше 73,3 млн руб.



«С первых дней генподрядчик приступил к выполнению работ на строительной площадке, неоднократно направляя уведомления о несоответствии проектной документации требованиям законодательства. Но в июне 2018 года учреждение в одностороннем порядке направило решение в адрес генподрядчика об отказе от исполнения муниципального контракта, с уведомлением об удержании штрафа в размере свыше 733 тыс. руб.», — отмечает пресс-служба.



Компания подала иск в Арбитражный суд Свердловской области. Суд пришел к выводу, что генподрядчик по объективным причинам — в связи с несоответствием проектной документации — не смог выполнить обязательства по контракту. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта было отменено.



В то же время в феврале 2019 года учреждение разместило извещение о проведении аукциона на завершение строительства ФОКа, а в марте 2019 года заключило муниципальный контракт с другим генподрядчиком. При этом ООО «Фаворит-Климат» извещало заказчика о желании возобновить работы по контракту. Кроме того, удержанные у компании при расторжении контракта средства не поступили на счет компании. Помимо этого, «Фаворит-Климат» понес убытки в размере более 15 млн руб.



«По материалам прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении.

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