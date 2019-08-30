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ММК сэкономил более 2,5 млрд рублей благодаря повышению эффективности производства
30 август 2019 (09:44)
УрБК, Магнитогорск, 30.08.2019. По итогам I полугодия 2019 года экономический эффект от реализации программ по повышению эффективности производства на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) превысил 2,5 млрд руб. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».
В рамках принятых в 2015 году стратегических инициатив, направленных на повышение операционной и функциональной эффективности, Группа ММК на протяжении ряда лет ведет последовательную, комплексную работу по снижению расхода всех видов ресурсов и поиску резервов дальнейшего повышения эффективности. В результате с 2016 года компания получила 18,5 млрд руб. дополнительной прибыли, в том числе свыше 2,7 млрд руб. за счет реализации малобюджетных высокоэффективных инвестпроектов (Baby Capex).
В I полугодии 2019 года оптимизация технологических процессов обеспечила эффект в 1,2 млрд руб., экономический эффект от внедрения Baby Capex составил 492 млн руб., от изобретательства и рационализаторства — свыше 300 млн руб., от реализации мероприятий по энергосбережению — 526 млн руб.
Наибольший экономический эффект обеспечила экономия топливно-энергетических ресурсов (1,24 млрд руб.), сырья и основных материалов (637 млн руб.), а также вспомогательных материалов (375 млн руб.). Суммарный экономический эффект за шесть месяцев 2019 года составил более 2,5 млрд руб.
«Жесткий контроль за расходованием ресурсов и поиск внутренних резервов уменьшения затрат позволяют ММК снижать негативное влияние рыночных факторов, обеспечивать конкурентоспособность своей продукции и занимать прочные позиции в числе лидеров отечественной и мировой черной металлургии по показателям экономической эффективности», — говорится в сообщении.
В рамках принятых в 2015 году стратегических инициатив, направленных на повышение операционной и функциональной эффективности, Группа ММК на протяжении ряда лет ведет последовательную, комплексную работу по снижению расхода всех видов ресурсов и поиску резервов дальнейшего повышения эффективности. В результате с 2016 года компания получила 18,5 млрд руб. дополнительной прибыли, в том числе свыше 2,7 млрд руб. за счет реализации малобюджетных высокоэффективных инвестпроектов (Baby Capex).
В I полугодии 2019 года оптимизация технологических процессов обеспечила эффект в 1,2 млрд руб., экономический эффект от внедрения Baby Capex составил 492 млн руб., от изобретательства и рационализаторства — свыше 300 млн руб., от реализации мероприятий по энергосбережению — 526 млн руб.
Наибольший экономический эффект обеспечила экономия топливно-энергетических ресурсов (1,24 млрд руб.), сырья и основных материалов (637 млн руб.), а также вспомогательных материалов (375 млн руб.). Суммарный экономический эффект за шесть месяцев 2019 года составил более 2,5 млрд руб.
«Жесткий контроль за расходованием ресурсов и поиск внутренних резервов уменьшения затрат позволяют ММК снижать негативное влияние рыночных факторов, обеспечивать конкурентоспособность своей продукции и занимать прочные позиции в числе лидеров отечественной и мировой черной металлургии по показателям экономической эффективности», — говорится в сообщении.
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