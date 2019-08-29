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В Свердловской области переименуют министерство агропромышленного комплекса
29 август 2019 (18:02)
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2019. На заседании правительства Свердловской области было принято решение о переименовании министерства агропромышленного комплекса (АПК) и продовольствия в министерство АПК и потребительского рынка. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
Новое название министерство получит 1 сентября.
«Минпромторг России обратился с рекомендательным письмом в регионы РФ о создании отдельных ведомств, первостепенной задачей которых являлось бы регулирование торговой деятельности и потребительского рынка. В связи с тем, что в составе министерства есть соответствующие управления, было принято решение переименовать министерство АПК и продовольствия в министерство АПК и потребительского рынка. Это не требует никаких финансовых затрат, кадровых перестановок и увеличения штата», — заявил глава ведомства Дмитрий Дегтярев.
Новое название министерство получит 1 сентября.
«Минпромторг России обратился с рекомендательным письмом в регионы РФ о создании отдельных ведомств, первостепенной задачей которых являлось бы регулирование торговой деятельности и потребительского рынка. В связи с тем, что в составе министерства есть соответствующие управления, было принято решение переименовать министерство АПК и продовольствия в министерство АПК и потребительского рынка. Это не требует никаких финансовых затрат, кадровых перестановок и увеличения штата», — заявил глава ведомства Дмитрий Дегтярев.
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