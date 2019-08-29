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Бывшего начальника управления культуры администрации Магнитогорска признали виновным в получении взятки
29 август 2019 (16:59)
УрБК, Челябинск, 29.08.2019. Бывшего начальника управления культуры администрации Магнитогорска признали виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки в размере 50 тыс. руб., приговорив к четырем годам лишения свободы условно. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.
Ленинский районного суда Магнитогорска установил, что в 2014, 2015, 2016 годах он заключал договоры между Магнитогорским концертным объединением и ООО «Каскад-С» на оказание охранных услуг центрального ледового городка в нарушение правил конкурсной процедуры — без размещения информации на сайте госзакупок, как с единственным поставщиком услуг. За это он получил от ООО «Каскад-С» взятку в 2014 и 2015 годах в сумме 15 тыс. руб., в 2016 году — 20 тыс. руб.
В результате бывший начальник управления культуры был признан виновным по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки за незаконные действия (бездействие)».
Челябинский областной суд оставил решение районного суда без изменений, не переквалифицировав действия осужденного по части 1 статьи 290 УК РФ и не прекратив уголовное дело в связи с истечением сроков давности, как того требовал в апелляционной инстанции адвокат осужденного.
«Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года со штрафом в размере 800 тыс. руб., с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, а также административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на 3 года», — отмечает пресс-служба.
Ленинский районного суда Магнитогорска установил, что в 2014, 2015, 2016 годах он заключал договоры между Магнитогорским концертным объединением и ООО «Каскад-С» на оказание охранных услуг центрального ледового городка в нарушение правил конкурсной процедуры — без размещения информации на сайте госзакупок, как с единственным поставщиком услуг. За это он получил от ООО «Каскад-С» взятку в 2014 и 2015 годах в сумме 15 тыс. руб., в 2016 году — 20 тыс. руб.
В результате бывший начальник управления культуры был признан виновным по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки за незаконные действия (бездействие)».
Челябинский областной суд оставил решение районного суда без изменений, не переквалифицировав действия осужденного по части 1 статьи 290 УК РФ и не прекратив уголовное дело в связи с истечением сроков давности, как того требовал в апелляционной инстанции адвокат осужденного.
«Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года со штрафом в размере 800 тыс. руб., с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, а также административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на 3 года», — отмечает пресс-служба.
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