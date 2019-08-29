Новости дня

Бывшего начальника управления культуры администрации Магнитогорска признали виновным в получении взятки

УрБК, Челябинск, 29.08.2019. Бывшего начальника управления культуры администрации Магнитогорска признали виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки в размере 50 тыс. руб., приговорив к четырем годам лишения свободы условно. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.



Ленинский районного суда Магнитогорска установил, что в 2014, 2015, 2016 годах он заключал договоры между Магнитогорским концертным объединением и ООО «Каскад-С» на оказание охранных услуг центрального ледового городка в нарушение правил конкурсной процедуры — без размещения информации на сайте госзакупок, как с единственным поставщиком услуг. За это он получил от ООО «Каскад-С» взятку в 2014 и 2015 годах в сумме 15 тыс. руб., в 2016 году — 20 тыс. руб.



В результате бывший начальник управления культуры был признан виновным по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки за незаконные действия (бездействие)».



Челябинский областной суд оставил решение районного суда без изменений, не переквалифицировав действия осужденного по части 1 статьи 290 УК РФ и не прекратив уголовное дело в связи с истечением сроков давности, как того требовал в апелляционной инстанции адвокат осужденного.



«Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года со штрафом в размере 800 тыс. руб., с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, а также административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на 3 года», — отмечает пресс-служба.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">29 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:59</span><br /><strong>Бывшего начальника управления культуры администрации Магнитогорска признали виновным в получении взятки</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 29.08.2019. Бывшего начальника управления культуры администрации Магнитогорска признали виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки в размере 50 тыс. руб., приговорив к четырем годам лишения свободы условно. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089527-byvshego-nachalnika-upravleniya-kultury-administracii-magnitogorska-priznali-vinovnym-v-poluchenii-vzyatki.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: