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На площадке Российского аукционного дома выставлен на продажу имущественный комплекс на берегу озера Таватуй
29 август 2019 (15:31)
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2019. На площадке Российского аукционного дома (РАД) выставлен на продажу имущественный комплекс на берегу озера Таватуй в Свердловской области. Об этом говорится в материалах РАД.
Заинтересованным лицам предлагается приобрести долю в уставном капитале ООО «МАВ». На праве собственности обществу принадлежат объекты недвижимости — земельный участок 2,5 га и нежилое здание 925,7 кв. м.
Объект расположен в Невьянском районе и находится примерно в 850 метрах по направлению на север от поселка Таватуй.
«Частное элитное домовладение расположено на берегу озера Таватуй, удален от трассы и проездной дороги, что создаёт абсолютный акустический комфорт и атмосферу полного загородного уединения. Территория на 40% покрыта лесом (смешанный хвойный лес состоит из ели, пихты и кедра). Берег озера и живописная природа вокруг порадуют любителей прогулок и занятий спортом на чистом воздухе. Береговая линия озера Таватуй — 250 кв. м. с собственным пирсом. Подходы к озеру — песок и мелкая галька. Инфраструктура поселка развита, есть всё для комфортного проживания: асфальтированные дороги, школа, детский сад, продуктовые магазины. Размер, форму участка и его строение можно использовать по своему усмотрению как для собственного проживания, так и для организации отеля люкс-класса на 10-15 комфортабельных номеров» — говорится в материалах РАД.
АО «Российский аукционный дом»
620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 20, лит. А, оф. 602
Корник Анна Владимировна
Менеджер проекта
Тел.: +7 (812) 777-57-57 (доб. 581)
Тел.: +7 (343) 379-35-55
Моб.: +7 (922) 173-78-22
Call-центр: 8-800-777-57-57
(звонок по России бесплатный)
Заинтересованным лицам предлагается приобрести долю в уставном капитале ООО «МАВ». На праве собственности обществу принадлежат объекты недвижимости — земельный участок 2,5 га и нежилое здание 925,7 кв. м.
Объект расположен в Невьянском районе и находится примерно в 850 метрах по направлению на север от поселка Таватуй.
«Частное элитное домовладение расположено на берегу озера Таватуй, удален от трассы и проездной дороги, что создаёт абсолютный акустический комфорт и атмосферу полного загородного уединения. Территория на 40% покрыта лесом (смешанный хвойный лес состоит из ели, пихты и кедра). Берег озера и живописная природа вокруг порадуют любителей прогулок и занятий спортом на чистом воздухе. Береговая линия озера Таватуй — 250 кв. м. с собственным пирсом. Подходы к озеру — песок и мелкая галька. Инфраструктура поселка развита, есть всё для комфортного проживания: асфальтированные дороги, школа, детский сад, продуктовые магазины. Размер, форму участка и его строение можно использовать по своему усмотрению как для собственного проживания, так и для организации отеля люкс-класса на 10-15 комфортабельных номеров» — говорится в материалах РАД.
АО «Российский аукционный дом»
620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 20, лит. А, оф. 602
Корник Анна Владимировна
Менеджер проекта
Тел.: +7 (812) 777-57-57 (доб. 581)
Тел.: +7 (343) 379-35-55
Моб.: +7 (922) 173-78-22
Call-центр: 8-800-777-57-57
(звонок по России бесплатный)
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