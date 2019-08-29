На площадке Российского аукционного дома выставлен на продажу имущественный комплекс на берегу озера Таватуй

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2019. На площадке Российского аукционного дома (РАД) выставлен на продажу имущественный комплекс на берегу озера Таватуй в Свердловской области. Об этом говорится в материалах РАД.Заинтересованным лицам предлагается приобрести долю в уставном капитале ООО «МАВ». На праве собственности обществу принадлежат объекты недвижимости — земельный участок 2,5 га и нежилое здание 925,7 кв. м.Объект расположен в Невьянском районе и находится примерно в 850 метрах по направлению на север от поселка Таватуй.«Частное элитное домовладение расположено на берегу озера Таватуй, удален от трассы и проездной дороги, что создаёт абсолютный акустический комфорт и атмосферу полного загородного уединения. Территория на 40% покрыта лесом (смешанный хвойный лес состоит из ели, пихты и кедра). Берег озера и живописная природа вокруг порадуют любителей прогулок и занятий спортом на чистом воздухе. Береговая линия озера Таватуй — 250 кв. м. с собственным пирсом. Подходы к озеру — песок и мелкая галька. Инфраструктура поселка развита, есть всё для комфортного проживания: асфальтированные дороги, школа, детский сад, продуктовые магазины. Размер, форму участка и его строение можно использовать по своему усмотрению как для собственного проживания, так и для организации отеля люкс-класса на 10-15 комфортабельных номеров» — говорится в материалах РАД.АО «Российский аукционный дом»620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 20, лит. А, оф. 602Корник Анна ВладимировнаМенеджер проектаТел.: +7 (812) 777-57-57 (доб. 581)Тел.: +7 (343) 379-35-55Моб.: +7 (922) 173-78-22Call-центр: 8-800-777-57-57(звонок по России бесплатный)