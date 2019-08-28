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Полпреду президента РФ в УрФО Николаю Цуканову передали более 2 тыс. подписей за сохранение Березовой рощи в Екатеринбурге





Екатеринбуржцы передали для полпреда президента РФ Николая Цуканова обращение с просьбой отменить итоги торгов, в результате которых рощу отдали под застройку, а также присвоить зеленой зоне статус особо охраняемой природной территории. Под документом поставили подписи более 2 тыс. человек, сообщили УрБК активисты движения.



«Приняли тепло, спросили, чем конкретно может помочь Цуканов. Обсудили сложившуюся ситуацию. Полпреду передали обращение и подписи. Во время встречи наладили связь с Москвой в формате видеоконференции, на связи было управление президента по работе с обращениями граждан. Теперь ждем обратной связи», — отметил один из активистов.



«Около 30 га леса украшают наш район и являются его «зелеными легкими». А в нашем загазованном из-за пробок районе — это спасение для всех. 3 га рощи уже вырубили. Своими руками мы создали там место для отдыха и занятий спортом. Дети играют в песочнице и катаются с горок, взрослые и подростки занимаются на воркаут-площадке. Мы посадили аллею кедров, посвящённую великим академикам нашей страны. Роща — неотъемлемая часть жизни горожан», — говорится в обращении защитников рощи к Николаю Цуканову.



, что причиной беспокойства горожан стали планы компании «Атомстройкомплекс» вырубить порядка 18 га леса в парке «Березовая роща» в Юго-Западном районе Екатеринбурга. Территория площадью 24 га досталась застройщику в результате конкурса, проведенного «Агентством ипотечного жилищного кредитования». На землях рощи планируется возвести жилой комплекс «Art. Город парк». Согласно существующему плану, лес на территории участка будет вырублен. Жители района, возмущенные перспективой уничтожения зеленых насаждений, больше года борются за сохранение парка, регулярно устраивая акции протеста. Последние митинги прошли в апреле, тогда жители Юго-Западного района в один день провели две акции против планов компании «Атомстройкомплекс» по вырубке парка «Березовая роща». УрБК, Екатеринбург, 28.08.2019. В Екатеринбурге прошла встреча защитников Березовой рощи микрорайона Краснолесье с заместителем полномочного представителя президента РФ в УрФО Виктором Дубенецким.Екатеринбуржцы передали для полпреда президента РФ Николая Цуканова обращение с просьбой отменить итоги торгов, в результате которых рощу отдали под застройку, а также присвоить зеленой зоне статус особо охраняемой природной территории. Под документом поставили подписи более 2 тыс. человек, сообщили УрБК активисты движения.«Приняли тепло, спросили, чем конкретно может помочь Цуканов. Обсудили сложившуюся ситуацию. Полпреду передали обращение и подписи. Во время встречи наладили связь с Москвой в формате видеоконференции, на связи было управление президента по работе с обращениями граждан. Теперь ждем обратной связи», — отметил один из активистов.«Около 30 га леса украшают наш район и являются его «зелеными легкими». А в нашем загазованном из-за пробок районе — это спасение для всех. 3 га рощи уже вырубили. Своими руками мы создали там место для отдыха и занятий спортом. Дети играют в песочнице и катаются с горок, взрослые и подростки занимаются на воркаут-площадке. Мы посадили аллею кедров, посвящённую великим академикам нашей страны. Роща — неотъемлемая часть жизни горожан», — говорится в обращении защитников рощи к Николаю Цуканову. Напомним , что причиной беспокойства горожан стали планы компании «Атомстройкомплекс» вырубить порядка 18 га леса в парке «Березовая роща» в Юго-Западном районе Екатеринбурга. Территория площадью 24 га досталась застройщику в результате конкурса, проведенного «Агентством ипотечного жилищного кредитования». На землях рощи планируется возвести жилой комплекс «Art. Город парк». Согласно существующему плану, лес на территории участка будет вырублен. Жители района, возмущенные перспективой уничтожения зеленых насаждений, больше года борются за сохранение парка, регулярно устраивая акции протеста. Последние митинги прошли в апреле, тогда жители Юго-Западного района в один день провели две акции против планов компании «Атомстройкомплекс» по вырубке парка «Березовая роща».

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">28 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:05</span><br /><strong>Полпреду президента РФ в УрФО Николаю Цуканову передали более 2 тыс. подписей за сохранение Березовой рощи в Екатеринбурге</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 28.08.2019. В Екатеринбурге прошла встреча защитников Березовой рощи микрорайона Краснолесье с заместителем полномочного представителя президента РФ в УрФО Виктором Дубенецким. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089474-polpredu-prezidenta-rf-v-urfo-nikolayu-cukanovu-peredali-bolee-2-tys-podpisey-za-sohranenie-berezovoy-roschi-v-ekaterinburge.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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