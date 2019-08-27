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«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой члена экипажа аварийно севшего в Подмосковье самолета А321
27 август 2019 (12:18)
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» выпустила партию футболок с фразой «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», которую произнес при эвакуации член экипажа аварийно севшего в подмосковном поле самолета А321.
«Когда я вышел, пассажиры в кукурузном поле гуляли. Они спрашивали, куда бежать. Я мегафон взял, говорю — левее. Они: «Куда левее? Слева кукурузное поле, справа кукурузное поле». Я и сказал — на солнце», — рассказывал впоследствии бортпроводник Дмитрий Ивлицкий.
В авиакомпании отмечают, что футболки выпущены по многочисленным просьбам. При этом их количество ограничено.
Напомним, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в кукурузном поле под Москвой. Лайнер, следовавший рейсом U6178 Жуковский — Симферополь с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту, при вылете из аэропорта столкнулся со стаей птиц. Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Григорий Мурзин были награждены званиями Героев России, а бортпроводники — орденами Мужества.
Изображение с официального сайта «Уральских авиалиний»
«Когда я вышел, пассажиры в кукурузном поле гуляли. Они спрашивали, куда бежать. Я мегафон взял, говорю — левее. Они: «Куда левее? Слева кукурузное поле, справа кукурузное поле». Я и сказал — на солнце», — рассказывал впоследствии бортпроводник Дмитрий Ивлицкий.
В авиакомпании отмечают, что футболки выпущены по многочисленным просьбам. При этом их количество ограничено.
Напомним, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в кукурузном поле под Москвой. Лайнер, следовавший рейсом U6178 Жуковский — Симферополь с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту, при вылете из аэропорта столкнулся со стаей птиц. Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Григорий Мурзин были награждены званиями Героев России, а бортпроводники — орденами Мужества.
Изображение с официального сайта «Уральских авиалиний»
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