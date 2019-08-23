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ФАС рассмотрит дело в отношении компании «Полигон ТБО», Минэкологии и правительства Челябинской области
23 август 2019 (12:21)
УрБК, Челябинск, 23.08.2019. Челябинское УФАС России рассматривает сегодня дело в отношении ООО «Полигон ТБО», регионального правительства и Минэкологии, которые подозреваются в нарушении антимонопольного законодательства на рынке обращения твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
«В действиях ООО «Полигон ТБО», правительства и министерства экологии Челябинской области усматриваются признаки соглашения, которое привело к созданию препятствий к доступу на рынок оказания услуг по сбору и вывозу ТКО с контейнерных площадок Челябинска», — говорится в сообщении.
Кроме того, сегодня будет рассмотрено еще одно дело по региональному рынку обращения ТКО, где в антиконкурентном соглашении подозреваются муниципальное предприятие и семь операторов по вывозу мусора.
«В действиях ООО «Полигон ТБО», правительства и министерства экологии Челябинской области усматриваются признаки соглашения, которое привело к созданию препятствий к доступу на рынок оказания услуг по сбору и вывозу ТКО с контейнерных площадок Челябинска», — говорится в сообщении.
Кроме того, сегодня будет рассмотрено еще одно дело по региональному рынку обращения ТКО, где в антиконкурентном соглашении подозреваются муниципальное предприятие и семь операторов по вывозу мусора.
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