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Более 700 сотрудников Распадской угольной компании отмечены наградами накануне празднования Дня шахтера
23 август 2019 (10:19)
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. В канун Дня шахтера 740 работников Распадской угольной компании (входит в ЕВРАЗ) отмечены наградами высокого уровня — государственными, региональными, корпоративными. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью предприятия.
«В Новокузнецке и Междуреченске прошли торжественные собрания, где чествовали горняков и подвели итоги работы компании за 8 месяцев. Награждены ветераны и работники предприятий, внесшие большой вклад в развитие предприятий Распадской угольной компании и угольной промышленности Кузбасса, победители корпоративных соревнований «Лучший по профессии» и «Фабрика идей», — говорится в сообщении.
Отметим, что в рамках областного конкурса среди работников кузбасских предприятий с подземной добычей лучшими признаны горняки шахты «Усковская» — Ярослав Ерченко (начальник участка по добыче угля № 5) и проходческая бригада Василия Горбаля.
«2019 год для Распадской угольной компании ознаменован производственными победами. В мае достигнут рекорд компании по отгрузке угольной продукции — 1,72 млн т за месяц. Обогатительная фабрика «Распадская» вышла на рекордные показатели: ежемесячная переработка рядового угля составляет более 1 млн т», — сообщает пресс-служба предприятия.
Миллионный рубеж в добыче угля перешагнули бригады шахт «Усковская», «Распадская», «Ерунаковская-VIII», «Алардинская».
В 2019 году на предприятиях компании реализуются крупные инвестиционные проекты, направленные на развитие производства и обеспечение безопасных условий труда. Например, приобретены современные очистные и проходческие комбайны лучших мировых производителей. После масштабной реконструкции запущены в эксплуатацию очистные сооружения шахты «Распадская».
Гордятся горняки спортивными победами. В 2019 году Распадская угольная компания завоевала «золото» во всех крупных корпоративных турнирах ЕВРАЗа — в соревнованиях по горным лыжам и сноуборду, хоккею, футболу.
Еще одним подарком горнякам ко Дню шахтера стал первый номер корпоративной газеты «Новости ЕВРАЗа. Дивизион «Уголь». Газета будет выходить еженедельно, распространяться бесплатно на всех предприятиях компании.
«В Новокузнецке и Междуреченске прошли торжественные собрания, где чествовали горняков и подвели итоги работы компании за 8 месяцев. Награждены ветераны и работники предприятий, внесшие большой вклад в развитие предприятий Распадской угольной компании и угольной промышленности Кузбасса, победители корпоративных соревнований «Лучший по профессии» и «Фабрика идей», — говорится в сообщении.
Отметим, что в рамках областного конкурса среди работников кузбасских предприятий с подземной добычей лучшими признаны горняки шахты «Усковская» — Ярослав Ерченко (начальник участка по добыче угля № 5) и проходческая бригада Василия Горбаля.
«2019 год для Распадской угольной компании ознаменован производственными победами. В мае достигнут рекорд компании по отгрузке угольной продукции — 1,72 млн т за месяц. Обогатительная фабрика «Распадская» вышла на рекордные показатели: ежемесячная переработка рядового угля составляет более 1 млн т», — сообщает пресс-служба предприятия.
Миллионный рубеж в добыче угля перешагнули бригады шахт «Усковская», «Распадская», «Ерунаковская-VIII», «Алардинская».
В 2019 году на предприятиях компании реализуются крупные инвестиционные проекты, направленные на развитие производства и обеспечение безопасных условий труда. Например, приобретены современные очистные и проходческие комбайны лучших мировых производителей. После масштабной реконструкции запущены в эксплуатацию очистные сооружения шахты «Распадская».
Гордятся горняки спортивными победами. В 2019 году Распадская угольная компания завоевала «золото» во всех крупных корпоративных турнирах ЕВРАЗа — в соревнованиях по горным лыжам и сноуборду, хоккею, футболу.
Еще одним подарком горнякам ко Дню шахтера стал первый номер корпоративной газеты «Новости ЕВРАЗа. Дивизион «Уголь». Газета будет выходить еженедельно, распространяться бесплатно на всех предприятиях компании.
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