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В Екатеринбурге оштрафовали ТД «Перекресток» на 300 тыс. рублей за нарушение пожарной безопасности
22 август 2019 (13:38)
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. В Екатеринбурге ТД «Перекресток» оштрафовали на 300 тыс. руб. за нарушение пожарной безопасности в магазинах «Пятерочка».
Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, в двух торговых точках по адресам ул. Готвальда, 6/3 и ул. Ясная, 38 был выявлен ряд нарушений, несущих реальную угрозу здоровью и жизни посетителей и работников.
Так, в «Пятерочке» на Готвальда двери эвакуационных выходов из торгового зала были закрыты на ключ. Ширина эвакуационных выходов и проходов не соответствовала нормам, при этом на пути эвакуации из торгового зала магазин установил оборудование для выпечки. В целом эвакуационные пути были загромождены товарами, материалами и различными предметами. Клапан системы вытяжной противодымной вентиляции находился в неработоспособном состоянии. Кроме того, в магазинах не соблюдались сроки перезарядки первичных средств пожаротушения.
В магазине на ул. Ясной в складских помещениях расстояние от светильников до хранящихся товаров составляет менее полуметра. Также в магазине были неисправны механизмы для самозакрывания противопожарных дверей складов, а помещения не оборудованы автоматической установкой пожаротушения в соответствии с проектом.
В отношение юридического лица АО «ТД «Перекресток» составили административный протокол и наложили штраф по 150 тыс. руб. за каждый магазин.
АО «ТД «Перекресток» подало апелляционные жалобы в Свердловский областной суд. Судья областного суда не нашел оснований к отмене решений суда первой инстанции. АО «ТД «Перекресток» заплатит 300 тыс. руб. административных штрафов за нарушение пожарной безопасности.
Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, в двух торговых точках по адресам ул. Готвальда, 6/3 и ул. Ясная, 38 был выявлен ряд нарушений, несущих реальную угрозу здоровью и жизни посетителей и работников.
Так, в «Пятерочке» на Готвальда двери эвакуационных выходов из торгового зала были закрыты на ключ. Ширина эвакуационных выходов и проходов не соответствовала нормам, при этом на пути эвакуации из торгового зала магазин установил оборудование для выпечки. В целом эвакуационные пути были загромождены товарами, материалами и различными предметами. Клапан системы вытяжной противодымной вентиляции находился в неработоспособном состоянии. Кроме того, в магазинах не соблюдались сроки перезарядки первичных средств пожаротушения.
В магазине на ул. Ясной в складских помещениях расстояние от светильников до хранящихся товаров составляет менее полуметра. Также в магазине были неисправны механизмы для самозакрывания противопожарных дверей складов, а помещения не оборудованы автоматической установкой пожаротушения в соответствии с проектом.
В отношение юридического лица АО «ТД «Перекресток» составили административный протокол и наложили штраф по 150 тыс. руб. за каждый магазин.
АО «ТД «Перекресток» подало апелляционные жалобы в Свердловский областной суд. Судья областного суда не нашел оснований к отмене решений суда первой инстанции. АО «ТД «Перекресток» заплатит 300 тыс. руб. административных штрафов за нарушение пожарной безопасности.
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