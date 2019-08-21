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На площадке НПО «Центротех» началась опытная эксплуатация первого отечественного двухлазерного 3D-принтера
21 август 2019 (17:46)
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2019. На площадке НПО «Центротех» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») в Новоуральске началась опытная эксплуатация первого российского двухпорошкового двухлазерного 3D-принтера, сообщает пресс-служба АО «УЭХК» (входит в ГК «Росатом»).
В настоящее время ООО «РусАТ» направило в НПО «Центротех» более двадцати заявок на изготовление изделий по технологии лазерного сплавления, в частности, печать стандартных образцов из никелевого сплава. По внутреннему заказу ведется отработка технологии печати фланца электрохимического генератора.
Кроме того, уже сейчас на площадке «Центротеха» по заказу ООО «РусАТ» началось сборочное производство 3D-принтеров. Первые машины планируется разместить в Москве в Центре аддитивных технологий Госкорпорации «Росатом» до конца 2019 года.
Напомним, что разработкой принтера занимались АО «УЭХК», ООО «НПО «Центротех», АО «НПО «ЦНИИТМАШ» и еще нескольких предприятий и научных институтов Госкорпорации «Росатом», усилия которых объединил отраслевой интегратор ООО «Русатом — Аддитивные технологии».
В компании отмечают, что производительность двухлазерной системы по сравнению с однолазерной увеличена на 60%. Таким образом, печать одного изделия занимает меньше времени, а за счет возможности одновременного использования двух лазеров установка позволяет применять один из них для различных технологических приемов, которые улучшат характеристики материалов.
«Принципиальное отличие разработки от уже существующих на рынке принтеров — он полипорошковый. Уникальная система регенерации порошков позволит параллельно с процессом печати разделять два типа порошков, отличающихся по фракционному составу, возвращая регенерированный порошок обратно в установку печати. Это существенно снижает расход порошков и, как следствие, себестоимость изделий», — подчеркивает пресс-служба.
В настоящее время ООО «РусАТ» направило в НПО «Центротех» более двадцати заявок на изготовление изделий по технологии лазерного сплавления, в частности, печать стандартных образцов из никелевого сплава. По внутреннему заказу ведется отработка технологии печати фланца электрохимического генератора.
Кроме того, уже сейчас на площадке «Центротеха» по заказу ООО «РусАТ» началось сборочное производство 3D-принтеров. Первые машины планируется разместить в Москве в Центре аддитивных технологий Госкорпорации «Росатом» до конца 2019 года.
Напомним, что разработкой принтера занимались АО «УЭХК», ООО «НПО «Центротех», АО «НПО «ЦНИИТМАШ» и еще нескольких предприятий и научных институтов Госкорпорации «Росатом», усилия которых объединил отраслевой интегратор ООО «Русатом — Аддитивные технологии».
В компании отмечают, что производительность двухлазерной системы по сравнению с однолазерной увеличена на 60%. Таким образом, печать одного изделия занимает меньше времени, а за счет возможности одновременного использования двух лазеров установка позволяет применять один из них для различных технологических приемов, которые улучшат характеристики материалов.
«Принципиальное отличие разработки от уже существующих на рынке принтеров — он полипорошковый. Уникальная система регенерации порошков позволит параллельно с процессом печати разделять два типа порошков, отличающихся по фракционному составу, возвращая регенерированный порошок обратно в установку печати. Это существенно снижает расход порошков и, как следствие, себестоимость изделий», — подчеркивает пресс-служба.
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