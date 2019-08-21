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Прожиточный минимум в Свердловской области во II квартале превысил 11 тыс. рублей

21 август 2019 (16:28)

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2019. Величина прожиточного минимума в Свердловской области за II квартал 2019 года составила в расчете на душу населения 11 тыс. 019 руб. в месяц, что на 97 руб. больше, чем за предыдущий квартал, сообщает Свердловскстат.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум за II квартал в регионе составил 11 тыс. 763 руб., для пенсионеров — 9 тыс. 066 руб., для детей — 11 тыс. 514 руб.

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