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Прожиточный минимум в Свердловской области во II квартале превысил 11 тыс. рублей
21 август 2019 (16:28)
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2019. Величина прожиточного минимума в Свердловской области за II квартал 2019 года составила в расчете на душу населения 11 тыс. 019 руб. в месяц, что на 97 руб. больше, чем за предыдущий квартал, сообщает Свердловскстат.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум за II квартал в регионе составил 11 тыс. 763 руб., для пенсионеров — 9 тыс. 066 руб., для детей — 11 тыс. 514 руб.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум за II квартал в регионе составил 11 тыс. 763 руб., для пенсионеров — 9 тыс. 066 руб., для детей — 11 тыс. 514 руб.
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