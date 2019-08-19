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Почему сервис по доставке пиццы так популярен?

19 август 2019 (15:21)

Услуга появилась относительно недавно, но практически сразу обрела популярность. Потребители быстро оценили её удобство и оперативность. Рестораны осуществляют доставку пиццы в любое удобное время. Кроме ароматной лепёшки, предлагаются и другие блюда. Широкий перечень вариантов позволяет не только перекусить на скорую руку, но и полноценно покушать — с первым, вторым и десертом.

Немного истории

Появлением сервиса по доставке пиццы общество обязано итальянским эмигрантам. После приезда в США они открывали рестораны, которые не только готовили вкусные лепёшки с начинкой, но и развозили их клиентам. Изначально для этой цели использовались велосипеды, которые позже заменили автомобили. Стоит отметить, что в вопросе с транспортным средством время повернулось вспять. Сегодня большинство сервисов привлекают к работе велосипедистов, что позволяет оперативно доставить заказ, избегая попадания в автомобильные пробки.

Особое место в истории занимает Том Монаган — владелец сети ресторанов. Он первым начал использовать картонные коробки, обеспечивающие сохранение тепла и вкуса блюда. В Россию и страны СНГ услуга пришла достаточно поздно — в конце прошлого века.

Секрет популярности сервиса

Потребители быстро оценили преимущества услуги доставки. Прежде всего, это удобно, ведь приготовление пищи — нелёгкий процесс, отнимающий много времени и усилий. Использование услуг специального сервиса позволит в сжатые сроки получить вкусную пищу. При этом клиенту не нужно самому заниматься готовкой.

Второй плюс — лёгкость. Для оформления заказа достаточно заполнить специальную форму на сайте ресторана. Узнать условия доставки и ознакомиться с перечнем блюд можно по ссылке https://omsk.farfor.ru/delivery/.

Популярные виды пиццы

Почему сервис по доставке пиццы так популярен?

Это блюдо готовят по всему миру, причём большинство поваров изменяют рецептуру, исходя из кулинарных предпочтений местной публики. Россияне отдают предпочтение следующим вариантам:

1. «Маргарита». Классический рецепт, получивший название в честь королевы Италии, которой пришлось по вкусу нехитрое сочетание «Моцареллы», томатов, базилика и оливок.
2. «Регина». Это сытное блюдо, в состав которого входят томаты, ветчина, разные сорта сыра, зелень базилика, грибы и оливки.
3. «Кальцоне». Блюдо представляет собой закрытый пирог, начинка которого приготовлена из курятины, сыра и помидоров. Благодаря своим особенностям оно долго сохраняет сочность и насыщенный аромат.
4. «Маринара». Для приготовления пиццы с морепродуктами используются дары моря — кальмары, моллюски и мидии.
5. «Четыре сезона». Блюдо делится на четыре части с разными начинками, символизирующими времена года.

Популярность лепёшки с начинкой способствовала появлению множества рецептов её приготовления, в том числе и авторских, которые нашли своих почитателей среди многомиллионной армии любителей пиццы.

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