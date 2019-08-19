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Почему сервис по доставке пиццы так популярен?
19 август 2019 (15:21)
Услуга появилась относительно недавно, но практически сразу обрела популярность. Потребители быстро оценили её удобство и оперативность. Рестораны осуществляют доставку пиццы в любое удобное время. Кроме ароматной лепёшки, предлагаются и другие блюда. Широкий перечень вариантов позволяет не только перекусить на скорую руку, но и полноценно покушать — с первым, вторым и десертом.
Немного истории
Появлением сервиса по доставке пиццы общество обязано итальянским эмигрантам. После приезда в США они открывали рестораны, которые не только готовили вкусные лепёшки с начинкой, но и развозили их клиентам. Изначально для этой цели использовались велосипеды, которые позже заменили автомобили. Стоит отметить, что в вопросе с транспортным средством время повернулось вспять. Сегодня большинство сервисов привлекают к работе велосипедистов, что позволяет оперативно доставить заказ, избегая попадания в автомобильные пробки.
Особое место в истории занимает Том Монаган — владелец сети ресторанов. Он первым начал использовать картонные коробки, обеспечивающие сохранение тепла и вкуса блюда. В Россию и страны СНГ услуга пришла достаточно поздно — в конце прошлого века.
Секрет популярности сервиса
Потребители быстро оценили преимущества услуги доставки. Прежде всего, это удобно, ведь приготовление пищи — нелёгкий процесс, отнимающий много времени и усилий. Использование услуг специального сервиса позволит в сжатые сроки получить вкусную пищу. При этом клиенту не нужно самому заниматься готовкой.
Второй плюс — лёгкость. Для оформления заказа достаточно заполнить специальную форму на сайте ресторана. Узнать условия доставки и ознакомиться с перечнем блюд можно по ссылке https://omsk.farfor.ru/delivery/.
Популярные виды пиццы
Это блюдо готовят по всему миру, причём большинство поваров изменяют рецептуру, исходя из кулинарных предпочтений местной публики. Россияне отдают предпочтение следующим вариантам:
1. «Маргарита». Классический рецепт, получивший название в честь королевы Италии, которой пришлось по вкусу нехитрое сочетание «Моцареллы», томатов, базилика и оливок.
2. «Регина». Это сытное блюдо, в состав которого входят томаты, ветчина, разные сорта сыра, зелень базилика, грибы и оливки.
3. «Кальцоне». Блюдо представляет собой закрытый пирог, начинка которого приготовлена из курятины, сыра и помидоров. Благодаря своим особенностям оно долго сохраняет сочность и насыщенный аромат.
4. «Маринара». Для приготовления пиццы с морепродуктами используются дары моря — кальмары, моллюски и мидии.
5. «Четыре сезона». Блюдо делится на четыре части с разными начинками, символизирующими времена года.
Популярность лепёшки с начинкой способствовала появлению множества рецептов её приготовления, в том числе и авторских, которые нашли своих почитателей среди многомиллионной армии любителей пиццы.
Немного истории
Появлением сервиса по доставке пиццы общество обязано итальянским эмигрантам. После приезда в США они открывали рестораны, которые не только готовили вкусные лепёшки с начинкой, но и развозили их клиентам. Изначально для этой цели использовались велосипеды, которые позже заменили автомобили. Стоит отметить, что в вопросе с транспортным средством время повернулось вспять. Сегодня большинство сервисов привлекают к работе велосипедистов, что позволяет оперативно доставить заказ, избегая попадания в автомобильные пробки.
Особое место в истории занимает Том Монаган — владелец сети ресторанов. Он первым начал использовать картонные коробки, обеспечивающие сохранение тепла и вкуса блюда. В Россию и страны СНГ услуга пришла достаточно поздно — в конце прошлого века.
Секрет популярности сервиса
Потребители быстро оценили преимущества услуги доставки. Прежде всего, это удобно, ведь приготовление пищи — нелёгкий процесс, отнимающий много времени и усилий. Использование услуг специального сервиса позволит в сжатые сроки получить вкусную пищу. При этом клиенту не нужно самому заниматься готовкой.
Второй плюс — лёгкость. Для оформления заказа достаточно заполнить специальную форму на сайте ресторана. Узнать условия доставки и ознакомиться с перечнем блюд можно по ссылке https://omsk.farfor.ru/delivery/.
Популярные виды пиццы
Это блюдо готовят по всему миру, причём большинство поваров изменяют рецептуру, исходя из кулинарных предпочтений местной публики. Россияне отдают предпочтение следующим вариантам:
1. «Маргарита». Классический рецепт, получивший название в честь королевы Италии, которой пришлось по вкусу нехитрое сочетание «Моцареллы», томатов, базилика и оливок.
2. «Регина». Это сытное блюдо, в состав которого входят томаты, ветчина, разные сорта сыра, зелень базилика, грибы и оливки.
3. «Кальцоне». Блюдо представляет собой закрытый пирог, начинка которого приготовлена из курятины, сыра и помидоров. Благодаря своим особенностям оно долго сохраняет сочность и насыщенный аромат.
4. «Маринара». Для приготовления пиццы с морепродуктами используются дары моря — кальмары, моллюски и мидии.
5. «Четыре сезона». Блюдо делится на четыре части с разными начинками, символизирующими времена года.
Популярность лепёшки с начинкой способствовала появлению множества рецептов её приготовления, в том числе и авторских, которые нашли своих почитателей среди многомиллионной армии любителей пиццы.
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