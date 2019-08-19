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УБРиР запустил собственное приложение во «ВКонтакте»

19 август 2019 (13:36)

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2019. Специалисты по работе с социальными медиа Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) создали игру во «ВКонтакте» в digital-формате.

Как сообщает пресс-служба УБРиР, новое приложение формирует его представления о продукте банка — кредитной карте «240 дней без процентов».

«Берем ностальгию по 8-битным играм у поколения, которое выросло на «Денди», добавляем моду на киберпанк и популярную в массовой культуре тему зомби-апокалипсиса, сдабриваем все это правильной подачей продукта и замешиваем все на соревновательности с выводом чемпионов на динамическую обложку в официальном сообществе УБРиР во «ВКонтакте», — рассказал SMM-директор УБРиР Борис Шлейнов.

У каждого участника есть шанс выиграть суперприз — электросамокат. Для этого нужно набрать больше очков, чем другие, чаще пользуясь в игре картой «240 дней без процентов».

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