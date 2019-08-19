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Счетная палата РФ отмечает низкий уровень бюджетных расходов на нацпроекты

19 август 2019 (12:34)

УрБК, Москва, 19.08.2019. Счетная палата РФ отмечает по-прежнему низкий уровень бюджетных расходов на нацпроекты. Об этом говорится в аналитических материалах контрольного ведомства об итогах исполнения федерального бюджета РФ за январь-июнь 2019 года.

По данным аудиторов, расходы на реализацию нацпроектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ за первое полугодие составили всего 32,4% от плана, это на 10,1 процентного пункта ниже среднего уровня исполнения расходов федерального бюджета, передает «Прайм».

«На низком уровне (менее 25%) исполнены расходы по четырем нацпроектам и комплексному плану. Не осуществлялись расходы по 9 из 76 федеральных проектов», — отмечает Счетная палата.

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