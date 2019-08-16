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В Кольцово пассажир пытался вывезти в Китай почти 9 кг омолаживающих кремов

16 август 2019 (17:24)

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2019. В аэропорту Кольцово у пассажира рейса Екатеринбург — Пекин обнаружили 210 коробок с кремами с гиалуроновой кислотой общим весом почти 9 кг. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Таможенникам мужчина рассказал, что эту посылку его попросил передать знакомый, и что внутри он не знал. Как и не знал о необходимости декларировать в «красном коридоре» товарные партии. На пассажира составили протокол по статье 16.2 Кодекса об административных правонарушениях.

«Пассажир спешил на рейс, поэтому все документы инспекторы составили максимально быстро. Сейчас товар изъят и передан на склад временного хранения, дальнейшую судьбу гиалуроновой кислоты и размер штрафа определит суд», — рассказал заместитель начальника таможенного поста аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.

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