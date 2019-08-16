Новости дня

Выпускники образовательной программы Группы ЧТПЗ из Челябинска приняли воинскую присягу

УрБК, Челябинск, 16.08.2019. 12 выпускников образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии», окончившие Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А. В. Яковлева, приняли присягу. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Церемония состоялась в воинской части города Березовский Свердловской области, а проходить службу выпускники будут в подшефной Группе ЧТПЗ воинской части в поселке Шагол Челябинской области.



«Образовательная программа «Будущее Белой металлургии» включает в себя не только обучение и практику на высокотехнологичном производстве Челябинского трубопрокатного завода, но и возможность служить в подшефной Группе ЧТПЗ воинской части. Уверен, что наши выпускники достойно пройдут службу и по возвращению на производство применят полученные навыки в работе, а также станут примером для будущих поколений белых металлургов», — прокомментировал управляющий директор ЧТПЗ Евгений Губанов.



Руководитель департамента по реализации программы «Будущее Белой металлургии» Алексей Смирнов, выступая перед новобранцами, также отметил, что каждому выпускнику после армии гарантировано трудоустройство на предприятиях Группы ЧТПЗ.



Группа ЧТПЗ с 2012 года реализует программу взаимодействия с воинскими частями, в рамках которой выпускники образовательной программы «Будущее Белой металлургии» и проекта «Колледж будущего Татарстана» проходят срочную службу в подшефных воинских частях в поселках Горный Щит Свердловской области, Шагол Челябинской области и Мирный Самарской области.



За семь лет службу в трех подшефных частях Группы ЧТПЗ прошли более 200 выпускников программы «Будущее Белой металлургии» — большая часть из них после окончания службы трудоустроилась в Группу ЧТПЗ.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">16 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:34</span><br /><strong>Выпускники образовательной программы Группы ЧТПЗ из Челябинска приняли воинскую присягу</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 16.08.2019. 12 выпускников образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии», окончившие Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А. В. Яковлева, приняли присягу. Об этом сообщает пресс-служба компании.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089210-vypuskniki-obrazovatelnoy-programmy-gruppy-chtpz-iz-chelyabinska-prinyali-voinskuyu-prisyagu.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: