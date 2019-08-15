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Уголовное дело о разбойных нападениях на салоны сотовой связи в Екатеринбурге направлено в суд

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2019. В Екатеринбурге будут судить четырех местных жителей за разбойные нападения на салоны сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный организованной группой, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением используемых в качестве оружия предметов, с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном размере». Двоим из них предъявлено обвинение по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в помещение, совершенная организованной группой», — говорится в сообщении.



С октября по декабрь 2018 года обвиняемые совершали нападения на салоны сотовой связи в разных районах Екатеринбурга. В основном они забирали дорогостоящие сотовые телефоны и планшетные компьютеры.



Сотрудники правоохранительных органов задержали преступников во время совершения очередного налета. Они причинили потерпевшим ущерб на сумму более 1,4 млн руб.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

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