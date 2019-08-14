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Средняя стоимость студии в новостройках Екатеринбурга составляет 2,3 млн рублей
14 август 2019 (18:03)
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2019. Средняя стоимость квартиры-студии в новостройках Екатеринбурга составляет 2 млн 300 тыс. руб. Средняя площадь студии в городе — 29,3 кв. м., говорится в исследовании портала Domofond.ru.
Отметим, что в Нижнем Тагиле средняя стоимость студии составляет 1 млн 050 тыс. руб., ее площадь — 25,1 кв. м.
В целом по России квартира-студия в новостройке оценивается в 1 млн 935 тыс. руб., а средняя площадь составляет 28 кв. м.
Отметим, что в Нижнем Тагиле средняя стоимость студии составляет 1 млн 050 тыс. руб., ее площадь — 25,1 кв. м.
В целом по России квартира-студия в новостройке оценивается в 1 млн 935 тыс. руб., а средняя площадь составляет 28 кв. м.
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