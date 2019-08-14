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Официальный курс доллара США снизился на 39 коп., евро — на 72 коп.
14 август 2019 (14:28)
УрБК, Москва, 14.08.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 августа 2019 года. Курс долл. США снизился на 39,85 коп. до 65,2 руб., евро — на 51,12 коп. до 72,9 руб.
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