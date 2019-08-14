Новости дня

Официальный курс доллара США снизился на 39 коп., евро — на 72 коп.

14 август 2019 (14:28)

УрБК, Москва, 14.08.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 августа 2019 года. Курс долл. США снизился на 39,85 коп. до 65,2 руб., евро — на 51,12 коп. до 72,9 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: