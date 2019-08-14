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За 7 месяцев 2019 года Свердловская область перечислила в бюджет РФ 223,1 млрд рублей
14 август 2019 (10:34)
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2019. По итогам 7 месяцев 2019 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 223,1 млрд руб. Это на 7,6% больше поступлений аналогичного периода 2018 года, сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.
Поступления в федеральный бюджет составили 72,9 млрд руб., что больше поступлений 7 месяцев 2018 года на 11,3% или на 7,4 млрд руб. Основная доля доходов федерального бюджета обеспечена поступлением налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (73,4%), и налога на прибыль организаций (16%).
В областной бюджет собрано 121,4 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, администрируемых налоговыми органами, что на 2% или на 2,4 млрд руб. больше поступлений 7 месяцев 2018 года. Основная доля доходов областного бюджета обеспечена поступлением налога на прибыль организаций (44,4%) и налога на доходы физических лиц (35,4%).
В доходы бюджетов муниципальных образований перечислено налогов 28,8 млрд руб., с увеличением на 26%, или на 5,9 млрд руб. В том числе по налогу на доходы физических лиц поступило 18,2 млрд руб. с ростом на 14,8% (доля налога в местном бюджете составляет 63,2%).
«Рост поступлений доходов в бюджеты муниципальных образований вызван изменениями с 01.01.2019 нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. В соответствии с законом Свердловской области от 14.11.2018 № 131-ОЗ, установлен норматив отчислений в бюджеты муниципальных образований в размере 50% налоговых доходов областного бюджета от акцизов на пиво, производимого на территории Российской Федерации. Также увеличен норматив отчислений в бюджеты муниципальных образований с 15% до 30% по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения», — говорится в сообщении.
Налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за 7 месяцев 2019 года поступило 3,2 млрд руб. с ростом к аналогичному периоду 2018 года в 2,3 раза или на 1,8 млрд руб. Доля налога в бюджетах муниципальных образований составляет 11,2%.
Акцизов на пиво, производимого на территории Российской Федерации, за 7 месяцев 2019 года собрано в бюджеты муниципальных образований 1,6 млрд руб. В прошлом году по данному доходному источнику поступления отсутствовали.
Поступления в федеральный бюджет составили 72,9 млрд руб., что больше поступлений 7 месяцев 2018 года на 11,3% или на 7,4 млрд руб. Основная доля доходов федерального бюджета обеспечена поступлением налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (73,4%), и налога на прибыль организаций (16%).
В областной бюджет собрано 121,4 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, администрируемых налоговыми органами, что на 2% или на 2,4 млрд руб. больше поступлений 7 месяцев 2018 года. Основная доля доходов областного бюджета обеспечена поступлением налога на прибыль организаций (44,4%) и налога на доходы физических лиц (35,4%).
В доходы бюджетов муниципальных образований перечислено налогов 28,8 млрд руб., с увеличением на 26%, или на 5,9 млрд руб. В том числе по налогу на доходы физических лиц поступило 18,2 млрд руб. с ростом на 14,8% (доля налога в местном бюджете составляет 63,2%).
«Рост поступлений доходов в бюджеты муниципальных образований вызван изменениями с 01.01.2019 нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. В соответствии с законом Свердловской области от 14.11.2018 № 131-ОЗ, установлен норматив отчислений в бюджеты муниципальных образований в размере 50% налоговых доходов областного бюджета от акцизов на пиво, производимого на территории Российской Федерации. Также увеличен норматив отчислений в бюджеты муниципальных образований с 15% до 30% по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения», — говорится в сообщении.
Налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за 7 месяцев 2019 года поступило 3,2 млрд руб. с ростом к аналогичному периоду 2018 года в 2,3 раза или на 1,8 млрд руб. Доля налога в бюджетах муниципальных образований составляет 11,2%.
Акцизов на пиво, производимого на территории Российской Федерации, за 7 месяцев 2019 года собрано в бюджеты муниципальных образований 1,6 млрд руб. В прошлом году по данному доходному источнику поступления отсутствовали.
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