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Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Уралстальмонтаж»

13 август 2019 (16:17)

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Уралстальмонтаж» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.

Истцом по делу выступает ООО «Альтаир». Сумма исковых требований составляет 2,1 млн руб.

Отметим, что ООО «Уралстальмонтаж» зарегистрировано в Екатеринбурге. Предприятие специализируется на проведении строительно-монтажных работ.

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