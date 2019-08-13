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Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Уралстальмонтаж»
13 август 2019 (16:17)
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Уралстальмонтаж» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.
Истцом по делу выступает ООО «Альтаир». Сумма исковых требований составляет 2,1 млн руб.
Отметим, что ООО «Уралстальмонтаж» зарегистрировано в Екатеринбурге. Предприятие специализируется на проведении строительно-монтажных работ.
Истцом по делу выступает ООО «Альтаир». Сумма исковых требований составляет 2,1 млн руб.
Отметим, что ООО «Уралстальмонтаж» зарегистрировано в Екатеринбурге. Предприятие специализируется на проведении строительно-монтажных работ.
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