Новости дня

Компания ЕВРАЗ закупила новую технику для шахт «Распадская» и «Усковская» на 714 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2019. Два очистных комбайна Joy поступили на шахту «Распадская». Еще два проходческих комбайна аналогичной марки будут введены в эксплуатацию на шахте «Усковская». Стоимость оборудования составила 714 млн руб.



По информации Управления по связям с общественностью Распадской угольной компании, горняки совместно с представителями сервисной фирмы провели контрольную сборку и проверку техники.



Производительность очистного комбайна составляет до 3 тыс. т горной массы в час. Диаметр исполнительных органов — 2,5 метра, ширина захвата шнека — 0,8 метра. Скорость движения по забою при максимальной нагрузке на исполнительные органы может достигать 18 метров в минуту. Машина будет установлена в лаве шахты «Распадская» 5а-7-34 осенью 2019 года. Сейчас идет подготовка выемочного участка. Второй добычной комбайн будет установлен в лаве 4-6-35, которую планируют запустить в работу в конце 2019 года. Добычу угля будут вести горняки участка № 10.



«Встроенная электроника помогает комбайнеру регулировать процесс проходки: быстро и безопасно готовить очистной фронт. Благодаря системе удаленной визуализации за подземной техникой можно наблюдать на поверхности. На новых комбайнах проходчики планируют проходить до 350 м. в месяц. Машины будут задействованы в подготовке первой лавы нового пласта 48 шахты «Усковская». Напомним, для продолжения угледобычи на шахте «Усковская» приобретена дополнительная добычная лицензия», — говорится в сообщении.





Шахты «Распадская» и «Усковская» добывают коксующийся уголь марки «ГЖ», востребованный металлургами. После переработки на обогатительных фабриках «Абашевская», «Кузнецкая» и «Распадская» угольный концентрат отгружается на металлургические предприятия ЕВРАЗа и на экспорт. Шахты «Распадская» и «Усковская» находятся под управлением ООО «Распадская угольная компания» (входит в состав ЕВРАЗа).

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">13 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:07</span><br /><strong>Компания ЕВРАЗ закупила новую технику для шахт «Распадская» и «Усковская» на 714 млн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 13.08.2019. Два очистных комбайна Joy поступили на шахту «Распадская». Еще два проходческих комбайна аналогичной марки будут введены в эксплуатацию на шахте «Усковская». Стоимость оборудования составила 714 млн руб. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089107-kompaniya-evraz-zakupila-novuyu-tehniku-dlya-shaht-raspadskaya-i-uskovskaya-na-714-mln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: