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Компания ЕВРАЗ закупила новую технику для шахт «Распадская» и «Усковская» на 714 млн рублей
13 август 2019 (13:07)
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2019. Два очистных комбайна Joy поступили на шахту «Распадская». Еще два проходческих комбайна аналогичной марки будут введены в эксплуатацию на шахте «Усковская». Стоимость оборудования составила 714 млн руб.
По информации Управления по связям с общественностью Распадской угольной компании, горняки совместно с представителями сервисной фирмы провели контрольную сборку и проверку техники.
Производительность очистного комбайна составляет до 3 тыс. т горной массы в час. Диаметр исполнительных органов — 2,5 метра, ширина захвата шнека — 0,8 метра. Скорость движения по забою при максимальной нагрузке на исполнительные органы может достигать 18 метров в минуту. Машина будет установлена в лаве шахты «Распадская» 5а-7-34 осенью 2019 года. Сейчас идет подготовка выемочного участка. Второй добычной комбайн будет установлен в лаве 4-6-35, которую планируют запустить в работу в конце 2019 года. Добычу угля будут вести горняки участка № 10.
«Встроенная электроника помогает комбайнеру регулировать процесс проходки: быстро и безопасно готовить очистной фронт. Благодаря системе удаленной визуализации за подземной техникой можно наблюдать на поверхности. На новых комбайнах проходчики планируют проходить до 350 м. в месяц. Машины будут задействованы в подготовке первой лавы нового пласта 48 шахты «Усковская». Напомним, для продолжения угледобычи на шахте «Усковская» приобретена дополнительная добычная лицензия», — говорится в сообщении.
Шахты «Распадская» и «Усковская» добывают коксующийся уголь марки «ГЖ», востребованный металлургами. После переработки на обогатительных фабриках «Абашевская», «Кузнецкая» и «Распадская» угольный концентрат отгружается на металлургические предприятия ЕВРАЗа и на экспорт. Шахты «Распадская» и «Усковская» находятся под управлением ООО «Распадская угольная компания» (входит в состав ЕВРАЗа).
По информации Управления по связям с общественностью Распадской угольной компании, горняки совместно с представителями сервисной фирмы провели контрольную сборку и проверку техники.
Производительность очистного комбайна составляет до 3 тыс. т горной массы в час. Диаметр исполнительных органов — 2,5 метра, ширина захвата шнека — 0,8 метра. Скорость движения по забою при максимальной нагрузке на исполнительные органы может достигать 18 метров в минуту. Машина будет установлена в лаве шахты «Распадская» 5а-7-34 осенью 2019 года. Сейчас идет подготовка выемочного участка. Второй добычной комбайн будет установлен в лаве 4-6-35, которую планируют запустить в работу в конце 2019 года. Добычу угля будут вести горняки участка № 10.
«Встроенная электроника помогает комбайнеру регулировать процесс проходки: быстро и безопасно готовить очистной фронт. Благодаря системе удаленной визуализации за подземной техникой можно наблюдать на поверхности. На новых комбайнах проходчики планируют проходить до 350 м. в месяц. Машины будут задействованы в подготовке первой лавы нового пласта 48 шахты «Усковская». Напомним, для продолжения угледобычи на шахте «Усковская» приобретена дополнительная добычная лицензия», — говорится в сообщении.
Шахты «Распадская» и «Усковская» добывают коксующийся уголь марки «ГЖ», востребованный металлургами. После переработки на обогатительных фабриках «Абашевская», «Кузнецкая» и «Распадская» угольный концентрат отгружается на металлургические предприятия ЕВРАЗа и на экспорт. Шахты «Распадская» и «Усковская» находятся под управлением ООО «Распадская угольная компания» (входит в состав ЕВРАЗа).
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