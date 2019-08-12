Невидимый средний класс

Свердловская область заняла 34 место в рейтинге российских регионов по численности среднего класса. Доля этой категории населения на Среднем Урале составляет 12,4%, говорится в исследовании РИА Рейтинг. Как отмечают аналитики, в большинстве российских регионов средний класс играет незначительную роль в социальной и экономической жизни.В целом в России доля среднего класса составляет 14,2%. Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ (доля среднего класса — 45%), Магаданская область (34,5%) и Чукотский автономный округ (33,8%), Ханты-Мансийский автономный округ (32%) и Ненецкий автономный округ (29%).Последние пять строк рейтинга занимают республики Северного Кавказа — это Ингушетия (1,9%), Чечня (2,5%), Дагестан (2,9%), Кабардино-Балкария (4,1%), Карачаево-Черкесия (4,4%).Отметим, что исследование проводилось на основе данных Росстата. Под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека. Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу.Оценка зарплат производилась на основе данных по уровню зарплат за 12 месяцев — с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года.Независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов считает, что средний класс — это граждане, средняя зарплата которых превышает 200 тыс. руб. в год.«Очевидно, что в России их не так много. Можно выделить несколько причин. Во-первых, для формирования среднего класса, как правило, необходимо время. У нас молодая рыночная экономика. Сейчас в России только-только происходит первая передача капитала, который предприниматели нажили после «перестройки» и приватизации. Во-вторых, для увеличения доли среднего класса нужен рост благосостояния граждан. Статистика говорит о том, что в последние пять лет у нас снижаются реальные доходы населения», — сообщил Григорий Вахитов.По его словам, еще одной причиной является неблагоприятный инвестиционный климат.«Средний класс — это в том числе мелкие и средние предприниматели. Сейчас у них нет благоприятных условий для развития. В нашей стране любого человека в любой момент могут привлечь по любой статье. Также у нас нет судов, которые могли бы защищать частную собственность. Нередко вопросы решаются через взятки. Можно долго продолжать. Из-за неблагоприятного инвестклимата и большой налоговой нагрузки многие предприниматели еле сводят концы с концами», — полагает Г. Вахитов.Эксперт не прогнозирует рост численности среднего класса в РФ в ближайшие годы.В свою очередь, аналитики РИА Рейтинг придерживаются другой точки зрения.«Главная надежда на рост среднего класса связана с ростом зарплат, которые, скорее всего, будут увеличиваться даже при невысоких темпах экономического роста. Катализатором станет дефицит работников из-за выхода на рынок труда малочисленного поколения рожденных в 90-е годы. В целом прогнозируемый экономический рост и изменения на рынке труда увеличат долю среднего класса на пятилетнем горизонте примерно в 1,4-1,6 раза», — говорится в исследовании РИА Рейтинг.На первый взгляд выводы авторов исследования кажутся слишком оптимистичными. Независимые финансовые аналитики полагают, что резкий рост доли среднего класса возможен только после кардинального улучшения социально-экономической ситуации в РФ. В первую очередь речь идет о позитивной динамике потребительского спроса и росте реальных доходов населения.