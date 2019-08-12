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Фонд «Металлург» в I полугодии 2019 года выделил 137,5 млн рублей на реализацию программы «ХХI век — детям Южного Урала»

УрБК, Магнитогорск, 12.08.2019. Комплексную программу «ХХI век — детям Южного Урала» реализует благотворительный фонд «Металлург» без малого два десятка лет. Крупнейшим ее благотворителем является Магнитогорский металлургический комбинат.



Как сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», комплексная программа включает в себя программы «Мы рядом!», «Охрана материнства и детства», «Дружная семья», «Наши дети», «Калейдоскоп», «Одаренные дети Магнитки».



Важное место в программе отведено социальной и материальной поддержке материнства и детства, стимулированию рождаемости, укреплению семьи. Для обеспечения здоровья беременных женщин создан и работает центр «Материнство». Ежемесячно здесь бесплатно наблюдаются до 150 женщин со сроками беременности от 13 недель.



Недавно на базе центра «Материнство» завершилась реализация социального проекта «Здоровье женщины как фактор укрепления института семьи и семейных ценностей». Этот проект благотворительного фонда «Металлург» стал одним из победителей первого в 2018 году конкурса президентских грантов на предоставление государственной поддержки некоммерческим организациям. Основная цель проекта — организация социально-медико-психологического сопровождения семьи в период беременности женщины.



Целевой группой проекта стали работницы промышленных предприятий города, посещающие центр «Материнство». В течение девяти месяцев в проекте приняли участие 320 беременных женщин, 64 будущих отца, 226 семей получали электронные письма в рамках заочного сопровождения, родилось 152 ребенка — 90 девочек и 62 мальчика.



По сообщению Управления информации и общественных связей ПАО «ММК», с 2008 года реализуется программа социальной поддержки многодетных семей. Сегодня на учете в фонде «Металлург» таких семей 1 тыс. 229. В них воспитывается более 3 тыс. детей. Семьям, в частности, оказывается ежемесячная материальная помощь, каждый месяц производится частичная компенсация коммунальных услуг, дети-именинники получают подарки ко дню рождения. Семьи оздоравливаются в аквапарке «Водопад чудес», в межсезонье имеют возможность отдохнуть в оздоровительном центре «Уральские зори». Действует пункт «Берегиня», где родители могут подобрать необходимую одежду для своих детей. Традиционно к праздничным датам организуются культурно-массовые мероприятия.



В рамках программы «Дружная семья» реализован беспрецедентный благотворительный проект ПАО «ММК» и БФ «Металлург» по поддержке многодетных семей, имеющих 5 и более детей, в приобретении семейного автомобиля. Участниками проекта, приуроченного к 90-летию Магнитогорска и Дню металлурга, стали 28 семей, в которых один или оба родителя являются работниками ММК и обществ Группы. В этих семьях воспитывается 161 ребенок в возрасте до 18 лет. Семьям перечислена материальная помощь по 90 тыс. руб. на каждого ребенка, на общую сумму 14,6 млн руб.



Полтора десятка лет фонд поддерживает детские специализированные учреждения города Магнитогорска и прилегающих сельских районов. Ежегодно сумма благотворительной помощи составляет более 2 млн руб. Дети получают одежду, обувь, канцтовары, спортинвентарь, книги и учебники, игрушки, технические средства обучения, специальное оборудование, оздоравливаются, выезжают на загородные базы отдыха.



В мероприятиях, посвященных Дню защиты детей, приняли участие более 11 тыс. ребят, в том числе из семей, потерявших кормильца, дети с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных семей.



В апреле Магнитогорский благотворительный фонд «Металлург» приступил к реализации инновационного социального проекта «Площадка семейного сотворчества — растем вместе». Он был выбран осенью прошлого года в Москве Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по итогам конкурса проектов в рамках программы «Право быть равным». Проект рассчитан на 1,5 года и направлен на помощь 24 семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья.



По инициативе председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова реализуется программа «Одаренные дети Магнитки». Ее цель — создание условий для раскрытия творческого и интеллектуального потенциала юных горожан, развитие их способностей и формирование личностного и профессионального самоопределения. В рамках программы оказывается материальная помощь детям из малообеспеченных семей для участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, а также организациям — организаторам этих конкурсов и соревнований, в целях содействия деятельности в сфере спорта, образования, науки, культуры, искусства, духовного развития личности и развития талантов.



Всего на реализацию комплексной программы «XXI век — детям Южного Урала» за 6 месяцев 2019 года фонд «Металлург» израсходовал 137,4 млн руб.

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