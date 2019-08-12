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В Екатеринбурге на ул. Фучика сгорели три иномарки
12 август 2019 (09:22)
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2019. В Екатеринбурге сегодня ночью произошел пожар на ул. Фучика, в результате которого пострадали три иномарки.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила в 02.57 по местному времени.
«На площади 6 кв. метров повреждены моторный отсек и салон автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, а также кузова автомобилей Lexus LX и Mercedes С 180. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава. Пожар потушен в течение четырех минут», — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила в 02.57 по местному времени.
«На площади 6 кв. метров повреждены моторный отсек и салон автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, а также кузова автомобилей Lexus LX и Mercedes С 180. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава. Пожар потушен в течение четырех минут», — говорится в сообщении.
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