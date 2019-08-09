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«СвердНИИхиммаш» поставит оборудование для АЭС «Куданкулам» в Индии

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2019. АО «СвердНИИхиммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) заключило договор с АО «Атомстройэкспорт» на разработку, изготовление и поставку оборудования для транспортировки твердых радиоактивных отходов (ТРО) энергоблоков № 3, № 5 АЭС «Куданкулам» (Индия). Об этом сообщает пресс-служба компании.



Планируется, что оборудование для блока № 3 будет поставлено в июне 2021 года, а для блока № 5 — летом 2023 года.



«Оборудование предназначено для транспортировки ТРО к месту хранения и переработки. Оно обеспечит биологическую защиту обслуживающего персонала при перегрузке ТРО и при сборе и транспортировке отходов. В комплект поставки входит система паспортизации, позволяющая в автоматическом режиме контролировать, классифицировать и выполнять другие функции учета и систематизации. Объем отгрузки составит более пятидесяти поставочных единиц оборудования», — говорится в сообщении.



«Обращение с отходами — одно из ключевых направлений деятельности СвердНИИхиммаша. Практически на всех АЭС российского дизайна действуют разработанные нашими специалистами выпарные установки, установки цементирования, сжигания и прессования различных видов отходов. В связи со строительством новых АЭС и новых энергоблоков за рубежом мы расширяем географию поставок нашего оборудования», — отмечает главный инженер по бизнес-направлению «КП РАО» Денис Булатов.



АО «СвердНИИхиммаш» — инжиниринговый центр ядерного комплекса России, выполняющий функции ведущей организации отрасли по созданию оборудования и сложных технологических комплексов для радиохимического производства, ядерно-топливного цикла, переработки и захоронения радиоактивных отходов. Предприятие разрабатывает и изготавливает выпарную, опреснительную и кристаллизационную технику.

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