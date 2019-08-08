Новости дня

В Свердловской области за полгода цены на молоко снизились на 2 руб. 55 коп.

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2019. В Свердловской области за полгода средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности снизились на 2 руб. 55 коп. с 50 руб. 48 коп. в январе до 47 руб. 93 коп. в июле, сообщает Свердловскстат.



При этом наибольшее снижение цены произошло в Екатеринбурге — на 5 руб. 36 коп. с 53 руб. 57 коп. до 48 руб. 21 коп. Жителям Первоуральска молоко стало обходиться на 1 руб. 84 коп. дешевле (цена снизилась с 43 руб. 80 коп. до 41 руб. 96 коп.), в Серове — на 81 коп. (с 54 руб. 10 коп. до 53 руб. 29 коп.).



Напротив, подорожало молоко в Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле — с 44 руб. 60 коп. до 44 руб. 99 коп. (на 39 коп.) и с 50 руб. 61 коп. до 50 руб. 93 коп. (на 32 коп.) соответственно.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">08 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:41</span><br /><strong>В Свердловской области за полгода цены на молоко снизились на 2 руб. 55 коп.</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 08.08.2019. В Свердловской области за полгода средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности снизились на 2 руб. 55 коп. с 50 руб. 48 коп. в январе до 47 руб. 93 коп. в июле, сообщает Свердловскстат.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089022-v-sverdlovskoy-oblasti-za-polgoda-ceny-na-moloko-snizilis-na-2-rub-55-kop.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: