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В Свердловской области за полгода цены на молоко снизились на 2 руб. 55 коп.
8 август 2019 (17:41)
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2019. В Свердловской области за полгода средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности снизились на 2 руб. 55 коп. с 50 руб. 48 коп. в январе до 47 руб. 93 коп. в июле, сообщает Свердловскстат.
При этом наибольшее снижение цены произошло в Екатеринбурге — на 5 руб. 36 коп. с 53 руб. 57 коп. до 48 руб. 21 коп. Жителям Первоуральска молоко стало обходиться на 1 руб. 84 коп. дешевле (цена снизилась с 43 руб. 80 коп. до 41 руб. 96 коп.), в Серове — на 81 коп. (с 54 руб. 10 коп. до 53 руб. 29 коп.).
Напротив, подорожало молоко в Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле — с 44 руб. 60 коп. до 44 руб. 99 коп. (на 39 коп.) и с 50 руб. 61 коп. до 50 руб. 93 коп. (на 32 коп.) соответственно.
При этом наибольшее снижение цены произошло в Екатеринбурге — на 5 руб. 36 коп. с 53 руб. 57 коп. до 48 руб. 21 коп. Жителям Первоуральска молоко стало обходиться на 1 руб. 84 коп. дешевле (цена снизилась с 43 руб. 80 коп. до 41 руб. 96 коп.), в Серове — на 81 коп. (с 54 руб. 10 коп. до 53 руб. 29 коп.).
Напротив, подорожало молоко в Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле — с 44 руб. 60 коп. до 44 руб. 99 коп. (на 39 коп.) и с 50 руб. 61 коп. до 50 руб. 93 коп. (на 32 коп.) соответственно.
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