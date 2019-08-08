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В Екатеринбурге в ТРК «Комсомолл» закрывается гипермаркет «Карусель»

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2019. В Екатеринбурге в ТРК «Комсомолл» X5 Retail Group закрывает гипермаркет «Карусель». Информацию подтвердили представители торгово-развлекательного комплекса.



Гипермаркет будет работать до 16 августа.



В январе 2019 года «Карусель» закрылась в ТРЦ «Парк Хаус». В Екатеринбурге остается работать лишь один магазин этой сети в ТРЦ «Алатырь».

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