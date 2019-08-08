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ФАС зафиксировала рост цен бензин и дизельное топливо в Челябинске
8 август 2019 (11:33)
УрБК, Челябинск, 08.08.2019. В Челябинске на заправках ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» повысились цены на бензин АИ-92 и АИ-95 на 20 коп., на дизельное топливо — на 13 коп., ООО «Регион» на дизельное топливо — на 15 коп.
По сообщению Челябинского УФАС России, на 4 августа на АЗС г. Челябинска были установлены следующие цены. Литр бензина марки АИ-92 на заправках ООО «Газпромнефть-Центр» — 42,17 руб., ООО «Башнефть-Розница» и ООО «Регион» — 39,95 руб. АИ-95 на АЗС города можно приобрести за 43,75 руб. у ООО «Газпромнефть-Центр», 46,09 руб. — ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт», 43,9 руб. — ООО «Башнефть-Розница».
Наименьшая цена на бензин АИ-92 (39,2 руб.) зафиксирована у ООО «Газпромнефть-Центр», на АИ-95 (43,45 руб.) — у ООО «Регион».
Стоимость литра дизельного топлива в Челябинске на этой неделе следующая: у ООО «Газпромнефть-Центр» — 45,15 руб., ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» — 46,76 руб., ООО «Башнефть-Розница» — 45 руб., ООО «Регион» — 46,55 руб.
По сообщению Челябинского УФАС России, на 4 августа на АЗС г. Челябинска были установлены следующие цены. Литр бензина марки АИ-92 на заправках ООО «Газпромнефть-Центр» — 42,17 руб., ООО «Башнефть-Розница» и ООО «Регион» — 39,95 руб. АИ-95 на АЗС города можно приобрести за 43,75 руб. у ООО «Газпромнефть-Центр», 46,09 руб. — ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт», 43,9 руб. — ООО «Башнефть-Розница».
Наименьшая цена на бензин АИ-92 (39,2 руб.) зафиксирована у ООО «Газпромнефть-Центр», на АИ-95 (43,45 руб.) — у ООО «Регион».
Стоимость литра дизельного топлива в Челябинске на этой неделе следующая: у ООО «Газпромнефть-Центр» — 45,15 руб., ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» — 46,76 руб., ООО «Башнефть-Розница» — 45 руб., ООО «Регион» — 46,55 руб.
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