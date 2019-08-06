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Арендная ставка в торговых центрах Екатеринбурга за год выросла на 4,2%

6 август 2019 (15:04)

Средняя арендная ставка в крупных торговых объектах Екатеринбурга во II квартале 2019 года составила 2 тыс. 670 руб. за кв. м. По отношению к середине 2018 года показатель вырос на 4,2%. Об этом сообщила УрБК аналитик Уральской палаты недвижимости Анна Головкина.

«Несколько торговых центров подняли уровень ставок в связи с изменением размера НДС (на эту же величину или чуть больше, в диапазоне 2–5%) в I квартале. Часть ТРЦ отреагировали на повышение НДС по прошествии времени — во II квартале, а кто-то повысил ставки в плановом режиме», — рассказала А. Головкина.

По ее словам, во II полугодии 2019 года аналитики УПН ожидают увидеть положительную динамику ценовых показателей на 2–5% для тех ТЦ, которые еще не корректировали ставки в текущем году.

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