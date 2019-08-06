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В Екатеринбурге отмечена территориальная диспропорция рынка торговых центров

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2019. Текущая территориальная структура рынка крупных торговых объектов в Екатеринбурге неравномерна и не вполне логична с точки зрения географического покрытия и потенциала территорий. Об этом рассказала УрБК аналитик Уральской палаты недвижимости (УПН) Анна Головкина.



«Объемы торговых площадей в центре и прилегающих к нему районах первого пояса составляют 70% от всех площадей крупных торговых объектов города. При этом в центре их концентрация остается очень высокой — 24% или 270 тыс. кв. м.», — сообщила Анна Головкина.



По ее словам, позитивные территориальные изменения ожидаются благодаря текущему строительству и выводу на рынок значимых объектов во втором и третьем поясе, в частности, в микрорайоне Солнечный, а также на севере Екатеринбурга.

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