Новости дня
В Екатеринбурге отмечена территориальная диспропорция рынка торговых центров
6 август 2019 (14:31)
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2019. Текущая территориальная структура рынка крупных торговых объектов в Екатеринбурге неравномерна и не вполне логична с точки зрения географического покрытия и потенциала территорий. Об этом рассказала УрБК аналитик Уральской палаты недвижимости (УПН) Анна Головкина.
«Объемы торговых площадей в центре и прилегающих к нему районах первого пояса составляют 70% от всех площадей крупных торговых объектов города. При этом в центре их концентрация остается очень высокой — 24% или 270 тыс. кв. м.», — сообщила Анна Головкина.
По ее словам, позитивные территориальные изменения ожидаются благодаря текущему строительству и выводу на рынок значимых объектов во втором и третьем поясе, в частности, в микрорайоне Солнечный, а также на севере Екатеринбурга.
«Объемы торговых площадей в центре и прилегающих к нему районах первого пояса составляют 70% от всех площадей крупных торговых объектов города. При этом в центре их концентрация остается очень высокой — 24% или 270 тыс. кв. м.», — сообщила Анна Головкина.
По ее словам, позитивные территориальные изменения ожидаются благодаря текущему строительству и выводу на рынок значимых объектов во втором и третьем поясе, в частности, в микрорайоне Солнечный, а также на севере Екатеринбурга.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Арендная ставка в торговых центрах Екатеринбурга за год выросла на 4,2%
- Екатеринбург опередил Москву по количеству торговых площадей
- В I полугодии 2012 года на рынок регионов вышло в 2,4 раза больше торговых площадей, чем годом ранее
- Администрация Екатеринбурга: к 2015 году больше половины торговых площадей города будут сосредоточены в торговых центрах
- Значительная доля площадей в ТРЦ «Алатырь», третьей очереди ТРЦ «Гринвич» и ТРЦ «Фан Фан» остается вакантной